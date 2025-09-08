'दिल्ली में फुलेरा पंचायत वाली सरकार...', CM रेखा गुप्ता की मीटिंग में दिखे पति मनीष तो AAP ने घेरा

आम आदमी पार्टी ने कहा है कि दिल्ली में फुलेरा ग्राम पंचायत जैसी सरकार चल रही है. आम आदमी पार्टी ने कहा है कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के पति मनीष गुप्ता दिल्ली की सरकारी मीटिंग में हिस्सा ले रहे हैं. AAP ने इस मीटिंग से जुड़ी तस्वीरें भी एक्स पर जारी की है. दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सौरभ भारद्वाज ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा है कि दिल्ली सरकार फुलेरा पंचायत बन गई है. जैसे फुलेरा की पंचायत में महिला प्रधान के पति प्रधान की तरह काम करते थे, आज दिल्ली में CM के पति आधिकारिक मीटिंग में बैठ रहे हैं.

पंचायत सीरिज देश की हिंदी पट्टी में काफी पॉपुलर हुआ था. इसमें ग्रामीण स्तर की राजनीति को हल्के-फुल्के अंदाज में प्रस्तुत किया गया है.

सौरभ भारद्वाज ने कहा कि हमने पहले भी बताया था कि CM आले पति आधिकारिक मीटिंग में बैठते हैं. अधिकारियों के साथ मीटिंग और इंस्पेक्शन करते हैं. ये पूरी तरह से असंवैधानिक है.

आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि देश की राजधानी में प्रजातंत्र और संवैधानिक व्यवस्था का इस तरह मजाक बनाया जा रहा है.

परिवारवाद पर पानी पी-पी कर कांग्रेस को गालियों देने वाली भाजपा बताए- ये परिवारवाद नहीं है तो क्या है?

क्या दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी की मुख्यमंत्री के पास कोई ऐसा कार्यकर्ता नहीं बचा है जिसपर वो भरोसा कर सकें? ऐसा क्या काम है जो सिर्फ परिवार वाला ही कर सकता है? ऐसे क्या कारण हैं कि CM अपने पति की अथॉरिटी स्थापित करना चाहती हैं? क्यों इस तरह से अपने पति को सरकारी प्रशासनिक सिस्टम का हिस्सा बनाया जा रहा है? ये फोटो CM रेखा गुप्ता के इंस्टाग्राम से ली गई हैं.

Advertisement

AAP के दिल्ली प्रभारी सौरभ भारद्वाज ने कहा कि CMO के आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी यही फोटो डाली हुई हैं.

आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने भी इस तस्वीर पर प्रतिक्रिया दी है. संजय सिंह ने लिखा है, "फुलेरा पंचायत में आपका स्वागत है. मोदी जी ने दिल्ली में दो CM बना दिया है. रेखा गुप्ता CM उनका पति सुपर CM. मोदी जी की BJP ने 6 महीने में दिल्ली का कबाड़ा कर दिया."

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी एक्स पर इन तस्वीरों को पोस्ट किया है. उन्होंने लिखा है, "आज मुख्यमंत्री जनसेवा सदन में शालीमार बाग विधानसभा में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा की. बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे नियमित रूप से क्षेत्र में जारी कार्यों की प्रगति का आकलन करें और तय समयसीमा पर विस्तृत स्टेटस रिपोर्ट दें. साथ ही पूर्ण एवं लंबित परियोजनाओं की प्रगति पर चर्चा भूमि उपयोग से जुड़े विभागीय मुद्दों के समाधान के लिए दिशा-निर्देश दिए गए."

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आगे कहा है कि शालीमार बाग में जलभराव वाले क्षेत्रों में हार्वेस्टिंग प्वॉइंट्स स्थापित किए जाएंगे. बाजारों को पुनर्जीवित करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी और झुके या टेढ़े पेड़ों को हटाने की कार्यवाही शुरू होगी.

---- समाप्त ----