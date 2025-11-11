दिल्ली: विज़िटर्स के लिए इतने दिन बंद रहेगा लाल क़िला, ब्लास्ट के बाद ASI का फैसला

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सोमवार शाम लाल क़िले के पास हुए ब्लास्ट के बाद आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ़ इंडिया (ASI) ने बड़ा फैसला लिया है. एएसआई ने 11 से 13 नवंबर तक लाल क़िले को टूरिस्ट और विज़िटर्स के लिए बंद कर दिया है. ब्लास्ट में क़रीब नौ लोगों के मारे जाने की खबर है. वहीं, कई घायलों को एलएनजेपी हॉस्पिटल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है.

लाल क़िला बंद करने का आदेश तब दिया गया, जब दिल्ली पुलिस के कोतवाली स्टेशन ने ASI के दिल्ली सर्कल को साइट को कुछ समय के लिए बंद करने के लिए लिखा.

लेटर में कहा गया है, “घटनास्थल पर क्राइम सीन की जांच चल रही है लेकिन अभी पूरी नहीं हुई है. इसलिए गुजारिश है कि लाल किले को 11/11/2025 से 13/11/2025 तक तीन दिनों के लिए विज़िटर्स के लिए बंद कर दिया जाए.” ASI ने मंगलवार को इस रिक्वेस्ट को मानने की पुष्टि की है.

लाल क़िला के अंदर का गार्डेन (Photo: Pexels)

लाल क़िला के पास कार में हुआ था धमाका

सोमवार शाम करीब 6:50 बजे दिल्ली के लाल क़िला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास एक हुंडई i20 कार में ज़ोरदार धमाका हुआ. यह जगह लाल क़िला से थोड़ी ही दूरी पर है, जो क़िले का सामने का इलाक़ा है. जिस कार में ब्लास्ट हुआ, वह रेड लाइट पर रुकी हुई थी और धीरे चल रही थी. धमाके में नौ लोगों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए और उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया.

जांच एजेंसियों ने FIR में एंटी-टेरर कानून, UAPA लगाया है, उन्हें शक है कि यह एक प्लान किया हुआ आतंकी हमला था. दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े शहरों के साथ-साथ कई राज्यों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है.



