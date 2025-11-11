scorecardresearch
 

Feedback

दिल्ली: विज़िटर्स के लिए इतने दिन बंद रहेगा लाल क़िला, ब्लास्ट के बाद ASI का फैसला

दिल्ली के लाल क़िला के पास हुए धमाके के बाद एएसआई ने 11 से 13 नवंबर तक लाल क़िला पर्यटकों के लिए बंद कर दिया है. धमाके में नौ लोगों की मौत और कई घायल हुए. घटना की जांच जारी है.

Advertisement
X
दिल्ली ब्लास्ट के बाद सुरक्षा कारणों से एएसाई ने लिया फैसला (Photo: Pixabay)
दिल्ली ब्लास्ट के बाद सुरक्षा कारणों से एएसाई ने लिया फैसला (Photo: Pixabay)

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सोमवार शाम लाल क़िले के पास हुए ब्लास्ट के बाद आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ़ इंडिया (ASI) ने बड़ा फैसला लिया है. एएसआई ने 11 से 13 नवंबर तक लाल क़िले को टूरिस्ट और विज़िटर्स के लिए बंद कर दिया है. ब्लास्ट में क़रीब नौ लोगों के मारे जाने की खबर है. वहीं, कई घायलों को एलएनजेपी हॉस्पिटल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है.

लाल क़िला बंद करने का आदेश तब दिया गया, जब दिल्ली पुलिस के कोतवाली स्टेशन ने ASI के दिल्ली सर्कल को साइट को कुछ समय के लिए बंद करने के लिए लिखा.

लेटर में कहा गया है, “घटनास्थल पर क्राइम सीन की जांच चल रही है लेकिन अभी पूरी नहीं हुई है. इसलिए गुजारिश है कि लाल किले को 11/11/2025 से 13/11/2025 तक तीन दिनों के लिए विज़िटर्स के लिए बंद कर दिया जाए.” ASI ने मंगलवार को इस रिक्वेस्ट को मानने की पुष्टि की है.

सम्बंधित ख़बरें

बदरपुर बॉर्डर से दिल्ली में एंट्री के दौरान i20 कार. (Photo: Screengrab)
बदरपुर से दिल्ली में एंटर हुई धमाके वाली कार, फरीदाबाद टू लाल किला ये था आतंकियों का ट्रैवेल रूट मैप 
धमाके में लाल किला मेट्रो स्टेशन के शीशे चकनाचूर हो गए. (Photo: Screengrab)
लाल किला मेट्रो स्टेशन के शीशे चकनाचूर, कई वाहन जलकर खाक…. ब्लास्ट के बाद के Videos 
Delhi: Car blast near Red Fort kills 10, several vehicles destroyed.
लाल किला के पास कार में धमाका, कई लोगों की हुई मौत, अस्पताल पहुंचे अमित शाह  
No crater at the explosion site, Delhi police are astonished.
दिल्ली में लाल किला के पास धमाका, कईं लोगों की मौत, आतंकी हमला या हादसा? 
GRAP-III Imposed in Dellhi-NCR (File Photo-ITG)
प्रदूषण की स्थिति 'गंभीर', दिल्ली-NCR में GRAP-3 लागू, इन कामों पर पाबंदी 
red fort delhi
लाल क़िला के अंदर का गार्डेन (Photo: Pexels)

लाल क़िला के पास कार में हुआ था धमाका

सोमवार शाम करीब 6:50 बजे दिल्ली के लाल क़िला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास एक हुंडई i20 कार में ज़ोरदार धमाका हुआ. यह जगह लाल क़िला से थोड़ी ही दूरी पर है, जो क़िले का सामने का इलाक़ा है. जिस कार में ब्लास्ट हुआ, वह रेड लाइट पर रुकी हुई थी और धीरे चल रही थी. धमाके में नौ लोगों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए और उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया.

Advertisement

जांच एजेंसियों ने FIR में एंटी-टेरर कानून, UAPA लगाया है, उन्हें शक है कि यह एक प्लान किया हुआ आतंकी हमला था. दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े शहरों के साथ-साथ कई राज्यों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है. 
 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Bypoll Election
    दिल्ली ब्लास्ट
    Chapra Vidhan Sabha
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election Result 2025
    Buxar Election
    Bihar Election 2025
    करियर राशिफल
    Alinagar MLA
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Raghopur Election
    Mahua Chunav
    Mokama Election
    Karakat Election
    Gopalganj Election
    Advertisement