Delhi Blast: अल फलाह यूनिवर्सिटी में इलेक्ट्रीशियन रहे 2 गिरफ्तार, आतंकियों को फंडिंग का आरोप

दिल्ली ब्लास्ट केस में नूंह से बड़ी कार्रवाई हुई है. दोनों अल फलाह यूनिवर्सिटी में इलेक्ट्रीशियन रह चुके हैं. हयात कॉलोनी से रिजवान और शोएब को गिरफ्तार किया गया, जिन पर आतंकियों को फंडिंग देने का आरोप है. यह नेटवर्क डॉ. उमर, डॉ. मुजम्मिल और डॉ. शाहीन से जुड़ा है. करीब 200 लोग एजेंसियों की रडार पर हैं. नूंह, फरीदाबाद और दिल्ली में नेटवर्क फैला है. मकान से डिजिटल सबूत कब्जे में लिए गए. अनंतनाग में प्रियंका कौशिक से पूछताछ की गई और उनका मोबाइल सीज किया गया.

दोनों अल फलाह यूनिवर्सिटी में इलेक्ट्रीशियन रह चुके हैं. (File Photo: ITG)
दिल्ली ब्लास्ट केस में नूंह से नई और बड़ी कार्रवाई सामने आई है. जांच एजेंसियों ने रविवार को नूंह के हयात कॉलोनी से दो लोग रिजवान और शोएब को गिरफ्तार किया. शोएब अल फलाह यूनिवर्सिटी में इलेक्ट्रीशियन के तौर पर काम कर चुका है और दोनों पर आतंकियों को फंडिंग देने का गंभीर आरोप है. 
माना जा रहा है कि यह गिरफ़्तारी ब्लास्ट में मारे गए आतंकी डॉ. उमर, उसके सहयोगियों डॉ. मुजम्मिल और डॉ. शाहीन के नेटवर्क को उजागर करने की बड़ी कड़ी है. 

200 लोग एजेंसियों की रडार पर
जांच में सामने आया है कि अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े और इन तीनों आतंकियों के संपर्क में आए करीब 200 लोग एजेंसियों की रडार पर हैं. इनमें से कई लोगों से पूछताछ जारी है, जबकि कई पर गुप्त निगरानी रखी जा रही है. 

कई शहरों में फैला है नेटवर्क
सूत्र बताते हैं कि यह नेटवर्क नूंह, फरीदाबाद और दिल्ली तक फैला हुआ था. इधर नूंह की हिदायत कॉलोनी में उस मकान की भी पुलिस ने घेराबंदी कर ली है, जहां आतंकी उमर लगभग 10 दिनों तक किराए पर रुका था. यह मकान अफसाना नाम की महिला का बताया जा रहा है. बड़ा खुलासा यह भी है कि गिरफ्तार शोएब अफसाना का जीजा है और उसी ने उमर को किराए का कमरा दिलवाया था, इसके अलावा रिजवान महिला का भाई बताया जा रहा है. 

कहां बैठकर की थी ब्लास्ट की प्लानिंग? 
इनको हवाला कारोबार से जोड़कर देखा जा रहा है. मकान के बाहर भारी पुलिस बल तैनात है, अंदर की तलाशी चल रही है और डिजिटल सबूतों को कब्जे में लिया जा रहा है. माना जा रहा है कि उमर ने इसी मकान में बैठकर अपने दिल्ली ब्लास्ट ऑपरेशन की प्लानिंग की थी. एजेंसियों का कहना है कि आने वाले दिनों में इस नेटवर्क में शामिल और लोग भी गिरफ्तार हो सकते हैं. मीडिया को मकान से दूर रखा जा रहा है.

अनंतनाग में प्रियंका कौशिक से पूछताछ, मोबाइल सीज
कश्मीर के अनंतनाग में जांच एजेंसियों ने प्रियंका कौशिक को हिरासत में लेकर पूछताछ की. पूछताछ के बाद उन्हें छोड़ा गया, लेकिन उनका मोबाइल सीज कर लिया गया है. प्रियंका ने MBBS खानपुर मेडिकल कॉलेज से किया है और वर्तमान में MD के लिए अनंतनाग में रह रही हैं. परिवार ने बताया कि प्रियंका का केवल डॉ. आदिल से संपर्क है, जो उनका SR (सुपरवाइजर) है. प्रियंका की शादी भिवानी में हुई थी, वहां भी जांच एजेंसियों ने पूछताछ की. परिवार ने सहयोग की पुष्टि की है.

एटीएस ने देशभर में सर्च ऑपरेशन तेज किया
डॉ. शाहीन और डॉ. परवेज की गिरफ्तारी के बाद एटीएस ने देशभर में सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया है. राजधानी लखनऊ के चारबाग और पारा थाना क्षेत्र में टीमों ने अलग-अलग लोकेशनों पर छापेमारी की. छापेमारी के दौरान एक संदिग्ध युवक को हिरासत में लिया गया.

एटीएस ने नेपाल बॉर्डर के पास भी दो संदिग्ध विदेशी डॉक्टरों को हिरासत में लिया. आने वाले 48 घंटों में शाहीन के संपर्क में आए लोगों से पूछताछ की संभावना है.

इनपुट- कासिम खान, नूंह मेवात
