Delhi Bomb Blast: लाल किला मेट्रो स्टेशन के शीशे चकनाचूर, कई वाहन जलकर खाक…. ब्लास्ट के बाद के Videos

देश की राजधानी दिल्ली में लाल किले के पास जोरदार धमाका हुआ है. धमाका इतना तेज था कि लाल किला मेट्रो स्टेशन के शीशे चकनाचूर हो गए. मेट्रो स्टेशन के शीशे दूर तक बिखरे पड़े थे. ये धमाका एक कार में हुआ जिसके बाद भीषण आग लग गई. धमाके के बाद पूरे इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया. शुरुआती जानकारी के अनुसार, ब्लास्ट में अब तक दस लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 24 लोग घायल हुए हैं.
घायलों में कई की हालत नाजुक है, जिन्हें नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है. मृतकों के शव लोक नायक जयप्रकाश (LNJP) अस्पताल पहुंचाए गए हैं, जहां पोस्टमॉर्टम की प्रक्रिया जारी है. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, धमाके की आवाज कई किलोमीटर दूर तक सुनी गई और आसपास खड़ी 5 से 6 गाड़ियां पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गईं. मौके पर मलबे के बीच अफरातफरी का माहौल बन गया. सुरक्षा एजेंसियों ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी है और बम स्क्वॉड को जांच में लगाया गया है.
प्राथमिक जांच के अनुसार, यह विस्फोट हाई-इंटेंसिटी का था. एनआईए की टीम को भी घटनास्थल के लिए रवाना कर दिया गया है, जो दिल्ली पुलिस और फॉरेंसिक टीम के साथ मिलकर जांच करेगी. फिलहाल यह साफ नहीं है कि धमाका आतंकी साजिश का नतीजा है या किसी तकनीकी खराबी के कारण हुआ.
दिल्ली धमाके के बाद उत्तर प्रदेश और हरियाणा में हाई अलर्ट
दिल्ली में लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर-1 के पास कार में हुए विस्फोट के बाद पड़ोसी राज्यों उत्तर प्रदेश (UP) और हरियाणा में सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह सतर्क हो गई हैं. दोनों राज्यों के संवेदनशील और सीमावर्ती इलाकों में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है.
उत्तर प्रदेश में सघन गश्त और निगरानी
उत्तर प्रदेश के अपर पुलिस महानिदेशक (ADG), कानून व्यवस्था, अमिताभ यश ने बताया कि राज्य के पुलिस महानिदेशक (DGP) ने तत्काल सभी वरिष्ठ अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी किए हैं. घटना के बाद सभी सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट पर रखा गया है और सभी ज़िला पुलिस को अत्यधिक सतर्क रहने को कहा गया है.
लखनऊ मुख्यालय से निर्देश जारी कर संवेदनशील क्षेत्रों में गश्त और सघन चेकिंग बढ़ाने का आदेश दिया गया है. पुलिस को हर संदिग्ध गतिविधि पर कड़ी नज़र रखने और सीमावर्ती इलाकों में निगरानी कड़ी करने के लिए कहा गया है.
आग पर पाया गया काबू
दिल्ली में घटनास्थल पर राहत और बचाव कार्य जारी है. दिल्ली के उप मुख्य अग्निशमन अधिकारी ए.के. मलिक ने जानकारी दी. चांदनी चौक मेट्रो स्टेशन के पास कार में विस्फोट की सूचना मिलते ही सात दमकल यूनिट तुरंत मौके पर भेजी गईं. शाम 7 बजकर 29 मिनट पर आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया. उन्होंने कुछ लोगों के घायल या हताहत होने की आशंका जताई, और कहा कि राहत कार्य जारी है.
हरियाणा के NCR ज़िलों में कड़ी सुरक्षा
दिल्ली से सटे हरियाणा में भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है. खासकर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) के सभी ज़िलों, जैसे फरीदाबाद, गुरुग्राम, पलवल और सोनीपत, में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है. दिल्ली की सीमा से सटे इन इलाकों में किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है.