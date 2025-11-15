scorecardresearch
 

रेहड़ी-ई-रिक्शा में डालकर घायलों को निकाला… दिल्ली ब्लास्ट के बाद का Video, उमर की कार भी 43 CCTV में कैद

10 नवंबर की शाम को हुए इस धमाके में 13 लोगों की मौत हुई थी, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे. लालकिले के बाहर का रौंगटे खड़े कर देने वाला फुटेज सामने आया है. वीडियो यह बताता है कि धमाका कितना भयानक और अचानक था.

लाल किले पर 10 नवंबर को हुए धमाके का नया वीडियो फुटेज सामने आया है (Photo- Screengrab/ITG)
लाल किले के सामने हुए भीषण ब्लास्ट के ठीक बाद का एक और भयावह CCTV फुटेज सामने आया है. वीडियो में लोग बदहवासी में घायलों को रेहड़ी और ई-रिक्शा में डालकर अस्पताल की ओर ले जाते दिखाई दे रहे हैं. सड़क किनारे घायल पड़े हैं, पीछे कई वाहनों में आग लगी हुई है और चारों ओर अफरा-तफरी का माहौल नजर आ रहा है.

10 नवंबर की शाम को हुए इस धमाके में 13 लोगों की मौत हुई थी, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे. इस बीच जांच एजेंसियों ने संदिग्ध आतंकी डॉ. उमर की आई-20 कार की हर लोकेशन भी खंगाल ली है, जो 43 CCTV कैमरों में कैद हुई है.

CCTV फुटेज में क्या दिखा?

फुटेज में उमर को एक बैग लिए और दो मोबाइल फोन संभालते हुए दिखाया गया है, जबकि वह काफी तनाव में दिख रहा है. (Photo: Screengrab)
धमाके के कुछ ही सेकंड बाद सामने आए फुटेज में देखा जा सकता है कि लोग अपने स्तर पर बचाव कार्य में जुट गए. घायल लोगों को रेहड़ी पर डालकर सड़क से हटाया जा रहा है. कुछ को ई-रिक्शा में बैठाकर अस्पताल की ओर ले जाया गया. पीछे कई गाड़ियों में आग लगी दिखाई दी. लोग चीखते-चिल्लाते नजर आए, जबकि कुछ मौके से लोगों को सुरक्षित जगह ले जाने में मदद कर रहे थे.

जांच टीम के मुताबिक, रेड फोर्ट मेट्रो स्टेशन के भीतर और बाहर के CCTV फुटेज भी कब्जे में ले लिए गए हैं, जिनमें धमाके के तुरंत पहले और बाद की स्थिति साफ दिखाई दे रही है.

लाल किले के बाहर का रौंगटे खड़े कर देने वाला फुटेज जो सामने आया है, वह बताता है कि धमाका कितना भयानक और अचानक था.

धमाके के पीछे की बड़ी साजिश?

दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने शुरुआत में आपराधिक साजिश के तहत FIR दर्ज की थी. बाद में UAPA के तहत दर्ज केस NIA को सौंप दिया गया. धमाके से कुछ घंटे पहले 10 नवंबर को ही एजेंसियों ने जम्मू-कश्मीर, हरियाणा और यूपी में फैले एक 'व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल' का भंडाफोड़ किया था. 2,900 किलो विस्फोटक बरामद हुआ था और तीन डॉक्टर समेत आठ गिरफ्तार हुए थे.

उमर की i20 कार 29 अक्टूबर से 10 नवंबर तक CCTV कैद

NIA ने संदिग्ध उमर की आई-20 कार की हर मूवमेंट को जोड़कर एक टाइमलाइन तैयार की है. यह कार यूनिवर्सिटी, दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे, नोएडा, इंडिया गेट से लेकर लालकिला पार्किंग तक हर जगह 43 CCTV कैमरों में कैद हुई. यह टाइमलाइन जांच में बेहद अहम मानी जा रही है.

29 अक्टूबर

- शाम 6:36 PM-यूनिवर्सिटी में एंट्री
- 6:36 PM-कॉमन पार्किंग में पार्क
- 8:18 PM-होस्टल एरिया में पार्क

30 अक्टूबर

- 7:31 AM-दोबारा कॉमन पार्किंग
- 2:38 PM-मैकेनिक और कंपाउंडर पार्किंग में पहुंचे
- 2:41 PM-I-20 यूनिवर्सिटी से बाहर

9 नवंबर (रात)

- 11:43 PM-खलीलपुर टोल प्लाजा पर कार दिखाई दी

10 नवंबर-ब्लास्ट के दिन

- 12:46 AM-खलीलपुर टोल से बाहर
- 1:45 AM-फिर खलीलपुर टोल पर
- 3:07 AM-KMP के पास पार्क
- 6:42 AM-KMP के पास फिर पार्क
- 6:42 AM-दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे से बाहर
- 8:03 AM-बदरपुर एंट्री
- 8:31 AM-आश्रम चौक
- 8:35 AM-DND की ओर
- 8:37 AM-मयूर विहार की तरफ
- 8:47 से 8:56 AM-चिल्ला CNG पंप, मयूर विहार
- 8:58 AM-DND से आश्रम
- 9:17 AM-निज़ामुद्दीन
- 9:18 AM-इंडिया गेट
- 9:25–9:30 AM-इंडिया गेट, शाहजहां रोड, अकबर रोड, रेल भवन
- 9:31 AM-कर्तव्यपथ
- 9:31–9:35 AM-सुनहरी बाग रोड, तुगलक रोड
- 9:40–9:48 AM-लोधी रोड, अरविंदो मार्ग, सफदरजंग
- 2:04–3:15 PM-सीपी, बराखंभा रोड, रामलीला मैदान, तुर्कमान गेट, दिल्ली गेट, दरियागंज
- 3:29 PM-लाल किला पार्किंग
 6:23 PM-पार्किंग से बाहर
- 6:50 PM-धमाका वाली लोकेशन पर पहुंची कार

जांच एजेंसियों का कहना है कि इस CCTV ट्रेल से कार की हर मूवमेंट का पता चल गया है और इसी के आधार पर आगे की जांच की दिशा तय होगी. NIA ने कार के भीतर से मिले अवशेषों, सर्किट, वायरिंग और केमिकल सैंपल को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा है. यह भी जांच की जा रही है कि कार में विस्फोटक कब भरा गया, कहां रखा गया और इसे किस तरह से ट्रिगर किया गया.

