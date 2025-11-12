scorecardresearch
 

दिल्ली ब्लास्ट: आतंकियों के पास थी एक और कार? i20 के बाद EcoSport की तलाश में जुटी पुलिस

दिल्ली ब्लास्ट केस में जांच के दौरान खुलासा हुआ है कि संदिग्धों के पास हुंडई i20 के अलावा एक और कार थी. पुलिस अब लाल रंग की फोर्ड ईकोस्पोर्ट की तलाश में जुटी है. दिल्ली, यूपी और हरियाणा पुलिस को अलर्ट कर दिया गया है. रॉयल कार जोन के मालिक को पुलिस ने हिरासत में लिया है.

दिल्ली ब्लास्ट केस में नया खुलासा (Photo: Screengrab)
दिल्ली ब्लास्ट केस में जांच के दौरान पुलिस को बड़ा सुराग मिला है. जांच में यह खुलासा हुआ है कि संदिग्धों के पास हुंडई i20 के अलावा एक और कार थी. इसके बाद दिल्ली के सभी थानों, पुलिस चौकियों और बॉर्डर चेकप्वाइंट्स को सतर्क कर दिया गया है. कार DL10CK0458 के रजिस्ट्रेशन की जानकारी उमर उन नबी के नाम और राजौरी गार्डन RTO से 22 नवंबर 2017 की बताई गई है. 

दिल्ली पुलिस ने सभी टीमों को लाल रंग की फोर्ड ईकोस्पोर्ट कार की तलाश के निर्देश दिए हैं. इस कार को लेकर अब पांच टीमें लगातार अलग-अलग इलाकों में सर्च ऑपरेशन चला रही हैं. साथ ही उत्तर प्रदेश और हरियाणा पुलिस को भी अलर्ट कर दिया गया है. आसपास के टोल नाकों से भी कार की जानकारी जुटाई जा रही है. जानकारी के मुताबिक पुलिस को निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी लाल फोर्ड ईकोस्पोर्ट, विशेषकर नंबर DL10CK0458 को तुरन्त रोका और पकड़ा जाए. बाहर पेट्रोलिंग पर या पिकेट पर तैनात सभी स्टाफ को पूरी तरह से सशस्त्र रहने के आदेश दिए गए हैं.

बता दें, जिस लाल रंग की फोर्ड इकोस्पोर्ट कार को लेकर अलर्ट जारी किया गया है, वह भी उमर उन नबी उर्फ उमर मोहम्मद के नाम पर खरीदी गई थी. फिलहाल यह गाड़ी कहां है, इसका कुछ पता नहीं चल पाया है. जांच में सामने आया है कि उमर मोहम्मद ने यह कार खरीदने के लिए फर्जी पते का इस्तेमाल किया था. उसने नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के एक घर का पता दस्तावेजों में दिया था. इसी पते पर दिल्ली पुलिस ने देर रात छापा मारा और वहां से सुराग जुटाने की कोशिश की.

पुलिस चौकियां और बॉर्डर चेकप्वाइंट्स सतर्क

इसी बीच, फरीदाबाद का 29 अक्टूबर का एक नया वीडियो सामने आया है. यह फुटेज पेट्रोल पंप के पास का है, जो पॉल्यूशन चेक करवाने से पहले का बताया जा रहा है. वीडियो में कार में तीन लोग नजर आ रहे हैं. जांच एजेंसियों के मुताबिक, उमर और तारिक खुद पॉल्यूशन चेक करवाने पहुंचे थे.

फुटेज के एक मिनट पांच सेकंड पर बैग टांगे दो लोग दिखाई दे रहे हैं, जिनकी पहचान उमर और तारिक के रूप में की जा रही है. पुलिस अब इनकी पूरी गतिविधियों की जांच में जुटी है. इसी मामले में पुलिस ने रॉयल कार जोन के मालिक को हिरासत में लिया है.

लाल रंग की फोर्ड ईकोस्पोर्ट कार की तलाश

चश्मदीदों ने बताया कि सोमवार रात करीब दस बजे पुलिस मौके पर पहुंची और मालिक को अपने साथ ले गई. अब दुकान बंद है और बोर्ड पर लिखे सभी नंबर बंद हैं. बताया जा रहा है कि ब्लास्ट में इस्तेमाल हुई हुंडई i20 इसी रॉयल कार जोन से बेची गई थी.

