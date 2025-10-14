बैड टच, कपड़े तक फाड़े... दिल्ली में यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर छात्रा से गैंगरेप की कोशिश

दिल्ली की एक यूनिवर्सिटी की छात्रा के साथ चार लोगों ने कैंपस के अंदर गैंगरेप करने की कोशिश की. आरोपियों ने छात्रा को गलत तरीके से छुआ और उसके कपड़े तक फाड़ दिए. इस पूरे मामले को लेकर छात्रा ने शिकायत दर्ज कराई है. बताया जाता है कि छात्रा बीटेक फर्स्ट ईयर में पढ़ाई कर रही है.

शिकायत में छात्रा ने कहा है कि यूनिवर्सिटी कैंपस में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, जहां पर वारदात को अंजाम देने की कोशिश हुई. चार आरोपियों ने मेरे कपड़े फाड़े, मुझे टच किया और गैंग रेप करने की कोशिश की. फिलहाल छात्रा की शिकायत पर पुलिस जांच शुरू कर दी है.

पुलिस सूत्रों के मुताबिक यूनिवर्सिटी में लगभग सभी जगहों पर CCTV कैमरे लगे हैं. छात्रा ने जो बयान दिया उस आधार पर सभी जगहों का CCTV फुटेज खंगाला जा रहा है. जल्द ही मामले का खुलासा कर दिया जाएगा.

छात्रा की कराई जा रही है काउंसलिंग

पुलिस उपायुक्त (दक्षिण) अंकित चौहान ने एक आधिकारिक बयान में कहा कि घटना के संबंध में मैदान गढ़ी पुलिस स्टेशन को सोमवार दोपहर करीब 3 बजे एक पीसीआर कॉल मिली. जिसके बाद पुलिस की एक टीम विश्वविद्यालय परिसर पहुंची. उन्होंने कहा कि कॉल लड़की के किसी जानने वाले ने की थी. फिलहाल उसकी काउंसलिंग की जा रही है.

पीड़िता के बयान के आधार पर उचित धाराओं के तहत एक प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है. मामले की पूरी संवेदनशीलता और प्राथमिकता के साथ जांच की जा रही है. दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.



