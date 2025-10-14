scorecardresearch
 

Feedback

बैड टच, कपड़े तक फाड़े... दिल्ली में यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर छात्रा से गैंगरेप की कोशिश

दिल्ली की एक यूनिवर्सिटी के कैंपस में बीटेक की फर्स्ट ईयर छात्रा के साथ गैंगरेप की कोशिश और कपड़े फाड़ने का मामला सामने आया है. इस घटना ने कैंपस के अंदर सुरक्षा को लेकर सवाल भी खड़े कर दिए हैं.

Advertisement
X
यूनिवर्सिटी कैम्पस में छात्रा से गैंगरेप की कोशिश. (Photo: Representational )
यूनिवर्सिटी कैम्पस में छात्रा से गैंगरेप की कोशिश. (Photo: Representational )

दिल्ली की एक यूनिवर्सिटी की छात्रा के साथ चार लोगों ने कैंपस के अंदर गैंगरेप करने की कोशिश की. आरोपियों ने छात्रा को गलत तरीके से छुआ और उसके कपड़े तक फाड़ दिए. इस पूरे मामले को लेकर छात्रा ने शिकायत दर्ज कराई है. बताया जाता है कि छात्रा बीटेक फर्स्ट ईयर में पढ़ाई कर रही है. 

शिकायत में छात्रा ने कहा है कि यूनिवर्सिटी कैंपस में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, जहां पर वारदात को अंजाम देने की कोशिश हुई. चार आरोपियों ने मेरे कपड़े फाड़े, मुझे टच किया और गैंग रेप करने की कोशिश की. फिलहाल छात्रा की शिकायत पर पुलिस जांच शुरू कर दी है. 

यह भी पढ़ें: दुर्गापुर गैंगरेप: पहले छात्रा से दरिंदगी, फिर 5000 रुपए का ऑफर... पीड़िता के पिता बोले- बंगाल में 'औरंगजेब का शासन'

सम्बंधित ख़बरें

पिता ने ओडिशा सरकार से की मांग (Photo: ITG)
'मैं डर से छिपा हुआ हूं, किसी पर भरोसा नहीं', गैंगरेप की पीड़िता के पिता की गुहार  
Durgapur Gangrape Case
दुर्गापुर गैंगरेप केस में दो और आरोपी गिरफ्तार, 5 लोगों ने घिनौनी वारदात को दिया था अंजाम 
Online Job Scam
Online Job का झांसा देकर ठगी 
इस दिवाली इन मंदिरों में करें दर्शन, यादगार यात्रा के लिए बेहतरीन डेस्टिनेशन 
पुलिस गिरफ्त में आरोपी. (Photo:Arvind Ojgha/ITG)
'तुम्हारे घर में भूत है...', ‘तांत्रिक’ बनकर जाता, फिर ठगी कर हो जाता था फरार, दिल्ली से हुआ गिरफ्तार 

पुलिस सूत्रों के मुताबिक यूनिवर्सिटी में लगभग सभी जगहों पर CCTV कैमरे लगे हैं. छात्रा ने जो बयान दिया उस आधार पर सभी जगहों का CCTV फुटेज खंगाला जा रहा है. जल्द ही मामले का खुलासा कर दिया जाएगा.

छात्रा की कराई जा रही है काउंसलिंग

पुलिस उपायुक्त (दक्षिण) अंकित चौहान ने एक आधिकारिक बयान में कहा कि घटना के संबंध में मैदान गढ़ी पुलिस स्टेशन को सोमवार दोपहर करीब 3 बजे एक पीसीआर कॉल मिली. जिसके बाद पुलिस की एक टीम विश्वविद्यालय परिसर पहुंची. उन्होंने कहा कि कॉल लड़की के किसी जानने वाले ने की थी. फिलहाल उसकी काउंसलिंग की जा रही है.

Advertisement

पीड़िता के बयान के आधार पर उचित धाराओं के तहत एक प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है. मामले की पूरी संवेदनशीलता और प्राथमिकता के साथ जांच की जा रही है. दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.
 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement