25 साल से दबदबा बरकरार... कॉन्स्टिट्यूशन क्लब चुनाव में राजीव प्रताप रूडी ने फिर मारी बाजी, संजीव बालियान हारे

कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया के सचिव पद के लिए हुए चुनाव के परिणाम देर रात मंगलवार को आया. बीजेपी के वरिष्ठ नेता और सांसद राजीव प्रताप रूडी का ने एक बार फिर चुनाव में शानदार जीत हासिल की है. उन्होंने अपने पार्टी के ही नेता और पूर्व सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान को हराया. 700 से ज्यादा सदस्यों ने वोटिंग की. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे सहित कई दिग्गज नेता मतदान में शामिल हुए.

बीते 25 सालों से कॉन्स्टिट्यूशन क्लब पर राजीव प्रताप रूडी का दबदबा कायम हैं. वह 25 सालों से कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के सचिव हैं और फिर से चुनाव में जीत हासिल कर साफ कर दिया है कि वह इस पद पर बने रहेंगे.

इस बार का चुनाव बेहद दिलचस्प रहा. एक ही पार्टी के दो वरिष्ठ नेता सचिव पद के लिए मुकाबला किए. लेकिन, राजीव प्रताप रूडी ने अपने जीत के रिकॉर्ड को कायम रखा. उन्होंने पहली बार 1999 में सचिव पद का चुनाव जीता था.

चुनाव में मिली जीत के बाद क्या बोले राजीव प्रताप रूडी?

समाचार एजेंसी एएनआई से बातचीत करते हुए राजीव प्रताप रूडी ने कहा कि ये जीत मेरे पैनेल की जीत है. शायद मैं एक हज़ार से ज्यादा वोटों से जीता हूं. अगर ऐसा है तो इसे 1000 मतदाताओं से गुणा किया जाए, तो संख्या 1 लाख तक पहुंचती है. मेरे पैनल में कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस और निर्दलीय सांसद थे. मुझे अपने बीते दो दशक की मेहनत का नतीजा मिला है.

#WATCH | Delhi | On winning the Constitution Club election, BJP MP Rajeev Pratap Rudy says, "... I may have won by more than 100 votes... And if that is multiplied by 1000 voters, then the number goes upto 1 lakh... This is my panel's victory... Everyone rose from their party and… pic.twitter.com/AYFVjtfXHf — ANI (@ANI) August 12, 2025

जीत के बाद नीलम प्रताप सिंह ने साझा की खुशी

चुनाव में मिली जीत के बाद राजीव प्रताप रूडी की पत्नी नीलम प्रताप सिंह ने कहा कि सबके साथ जश्न मनाया जाएगा. कुछ पल तो बहुत रोमांचक थे, लेकिन अब हम थोड़ा सहज हैं. हम सबके साथ मिलकर जश्न मनाएंगे.

#WATCH | Delhi | On BJP MP Rajeev Pratap Rudy winning the Constitution Club of India election, his wife Neelam Pratap Singh says, "... There were nail-biting moments, but now we are a little relaxed. We will celebrate with everyone..." pic.twitter.com/7fcRdDxEam — ANI (@ANI) August 12, 2025

चुनाव प्रक्रिया और नतीजे

कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के सचिव पद के लिए चुनाव 20 साल बाद हुआ. इससे पहले कई बार राजीव प्रताप रूडी ने निर्विरोध चुनाव जीता है. 700 वोट डाले गए और वोटों की गिनती 26 राउंड तक चली. शुरुआत के वोटों की गिनती के दौरान मुकाबला दिलचस्प लग रहा था. हालांकि, 13 वें राउंड के बाद रूडी ने 28 वोटों की बढ़त बना ली थी. 22वें राउंड के बाद साफ हो गया कि वह जीत रहे हैं. आखिर में फिर 100 से अधिक वोटों से जीत हासिल की.

कौन हैं राजीव प्रताप रूडी?

राजीव प्रताप रूडी भारतीय जनता पार्टी (BJP) के वरिष्ठ नेता और लंबे समय से संसद सदस्य हैं. वे वर्तमान में बिहार के सारण लोकसभा क्षेत्र से सांसद हैं और कई बार लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य रह चुके हैं. 1996 में वे पहली बार छपरा (अब सारण) लोकसभा सीट से सांसद चुने गए थे. वे बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य और कई राज्यों में पार्टी के प्रभारी भी रह चुके हैं.

