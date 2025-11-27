scorecardresearch
 

'ढाई हजार भी देंगे, सारे वादे पूरे करेंगे...', मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने देरी की बताई वजह, AAP पर बोला हमला

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एमसीडी उपचुनाव प्रचार में कहा कि उनकी सरकार गरीब महिलाओं को महीने के 2,500 रुपये देने के वादे को दोहराया. उन्होंने कहा कि पिछली सरकार की वजह से जो अव्यवस्था फैली थी उसे ठीक करने में एक साल तक समय लगेगा.

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि बीजेपी सरकार वादों पर काम कर रही है (Photo: PTI)
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि बीजेपी सरकार वादों पर काम कर रही है (Photo: PTI)

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, जो आगामी एमसीडी (म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली) उपचुनाव के लिए प्रचार कर रही हैं, ने कहा कि उनकी सरकार सभी वादों को पूरा करेगी. इसमें गरीब महिलाओं को महीने के 2,500 रुपये की आर्किथ सहायता और सस्ते गैस सिलेंडर देना शामिल है.

उन्होंने आश्वासन दिया कि जो झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाले लोग हैं, उन्हें सरकार स्थायी मकान देगी. रेखा गुप्ता ने पिछले आप (AAP) की सरकार पर निशाना साधा और कहा कि जब बीजेपी ने फरवरी में विधानसभा चुनाव जीतकर सत्ता संभाली, तब राज्य के कोष खाली थे. 

उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार को व्यवस्था को ठीक करने और अपने वादे पूरे करने में कम से कम एक साल का वक्त चाहिए.

महिलाओं के लिए योजना और कामकाज

बात करते हुए उन्होंने महिला समृद्धि योजना का जिक्र किया, जिसके तहत गरीब महिलाओं को महीने के 2,500 रुपये की मदद दी जाएगी, LPG सिलेंडर 500 रुपये में मिलेगा, और होली-दिवाली पर एक-एक सिलेंडर मुफ्त मिलेगा. उन्होंने बताया कि उनकी सरकार ने भ्रष्टाचार और खराब हालत में पड़ी व्यवस्थाओं को ठीक करने पर ध्यान दिया है.

सरकार के काम और योजनाएं

मुख्यमंत्री गुप्ता ने बताया कि सड़क, गली, नाले, पब्लिक टॉयलेट बनाना जरूरी है. आयुष्मान योजना लागू करनी है, अटल कैंटीन खोलनी हैं और मुफ्त बिजली-पानी की सप्लाई जारी रखनी है. 

यह भी पढ़ें: दिल्ली: क्या MCD उपचुनावों में AAP के बड़े नेताओं ने BJP को वॉकओवर दे दिया है?

उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार ने पिछली सरकार की कोई योजना बंद नहीं की, बल्कि नई योजनाएं भी शुरू की हैं. 

उपचुनाव का माहौल

दिल्ली में MCD के 12 वार्डों के उपचुनाव 30 नवंबर को होने हैं, जिनके लिए प्रचार जोरों पर है. बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अपनी पूरी ताक़त इस उपचुनाव में झोंक दे रही है. 

---- समाप्त ----
