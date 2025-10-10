दिल्ली में गिरी तीन मंजिला इमारत का हिस्सा, हादसे में महिला की मौत, 5 साल की बेटी घायल

पश्चिमी दिल्ली के उत्तम नगर के हस्तसाल विहार इलाके में शुक्रवार दोपहर तीन मंजिला एक इमारत का हिस्सा गिरने से 32 वर्षीय महिला की मौत हो गई, जबकि उसकी 5 वर्षीय बेटी गंभीर रूप से घायल हो गई. हादसा उस वक्त हुआ जब इमारत की दूसरी मंजिल से गर्डर हटाने का काम चल रहा था.

दिल्ली फायर सर्विस (DFS) और दिल्ली पुलिस के मुताबिक, हादसे की सूचना शाम 3:10 बजे मिली, जिसके बाद पांच दमकल गाड़ियां मौके पर भेजी गईं. पुलिस, एनडीआरएफ, बीएसईएस और डिजास्टर मैनेजमेंट की टीमों ने संयुक्त बचाव अभियान चलाया.

द्वारका डीसीपी ने बताया कि दोपहर 3:07, 3:08 और 3:21 बजे कई PCR कॉल्स आईं, जिनमें बताया गया कि एक महिला और बच्ची मलबे में फंसी हैं. पुलिस ने बताया कि यह इमारत प्रदीप यादव और उनकी पत्नी सोनू यादव की है, जिसे उन्होंने नीरज (36) नामक व्यक्ति से खरीदा था. प्रारंभिक जांच में सामने आया कि इमारत में ग्राउंड फ्लोर, पहला और अधूरा दूसरा फ्लोर था.



प्रदीप और उनकी पत्नी शुक्रवार को गर्डर हटाने का कार्य कर रहे थे, तभी इमारत का हिस्सा गिर गया. मलबे से निकाली गई महिला की पहचान नीरज की पत्नी पूनम के रूप में हुई, जबकि उनकी बेटी नव्या को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. पूनम ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया. पुलिस ने बताया कि नीरज को 20 अक्टूबर तक इमारत खाली करनी थी.

फिलहाल मलबा हटाने का कार्य जारी है और यह जांच की जा रही है कि निर्माण कार्य के दौरान सुरक्षा मानकों का उल्लंघन तो नहीं हुआ. पुलिस ने बताया कि मामले में कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है.

