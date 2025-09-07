scorecardresearch
 

Punjab: लुधियाना में ताश के पत्ते की तरह तीन मंजिला इमारत ढही, कैमरे में कैद हुआ हादसा

पंजाब के लुधियाना में विश्वकर्मा चौक के पास तीन मंजिला इमारत अचानक भरभराकर गिर गई. इसके बाद इलाके में भगदड़ मच गई, हालांकि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है. इमारत की हालत पहले से ही जर्जर थी और लगातार बारिश के चलते यह कमजोर होकर ढह गई. घटना कैमरे में कैद हो गई.

जनहानि की सूचना नहीं है. (Photo: Screengrab)
पंजाब के लुधियाना में रविवार को विश्वकर्मा चौक के पास तीन मंजिला एक इमारत अचानक भरभराकर गिर गई. इमारत ताश के पत्तों की तरह जमींदोज हो गई. हादसे के बाद इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया, हालांकि राहत की बात यह है कि इस घटना में किसी तरह की जनहानि की सूचना नहीं मिली है.

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, इमारत की हालत पहले से ही काफी जर्जर थी. लगातार हो रही बारिश के चलते इसकी दीवारें कमजोर हो चुकी थीं, जिसके कारण अचानक यह ढह गई. घटना के समय आसपास मौजूद लोगों ने शोर मचाकर राहगीरों को सचेत किया, जिससे बड़ा हादसा टल गया. वहीं, वहां मौजूद एक व्यक्ति ने अपने मोबाइल कैमरे में पूरी घटना रिकॉर्ड कर ली.

सूचना मिलते ही इमारत का मालिक और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे. नगर निगम की टीम ने तुरंत मलबा हटाने का काम शुरू कर दिया. प्रशासन ने आसपास की इमारतों की भी जांच के आदेश दिए हैं ताकि भविष्य में ऐसे हादसों को रोका जा सके.

देखें वीडियो...

स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि जर्जर इमारतों की पहचान कर जल्द कार्रवाई की जाए. फिलहाल राहत और बचाव कार्य जारी है और प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है.

