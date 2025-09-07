Punjab: लुधियाना में ताश के पत्ते की तरह तीन मंजिला इमारत ढही, कैमरे में कैद हुआ हादसा

पंजाब के लुधियाना में रविवार को विश्वकर्मा चौक के पास तीन मंजिला एक इमारत अचानक भरभराकर गिर गई. इमारत ताश के पत्तों की तरह जमींदोज हो गई. हादसे के बाद इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया, हालांकि राहत की बात यह है कि इस घटना में किसी तरह की जनहानि की सूचना नहीं मिली है.

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, इमारत की हालत पहले से ही काफी जर्जर थी. लगातार हो रही बारिश के चलते इसकी दीवारें कमजोर हो चुकी थीं, जिसके कारण अचानक यह ढह गई. घटना के समय आसपास मौजूद लोगों ने शोर मचाकर राहगीरों को सचेत किया, जिससे बड़ा हादसा टल गया. वहीं, वहां मौजूद एक व्यक्ति ने अपने मोबाइल कैमरे में पूरी घटना रिकॉर्ड कर ली.

यह भी पढ़ें: बाढ़ से जूझता पंजाब... 23 जिले डूबे, लाखों जिंदगियां संकट में, लुधियाना से नूरवाला तक खतरा ही खतरा

सूचना मिलते ही इमारत का मालिक और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे. नगर निगम की टीम ने तुरंत मलबा हटाने का काम शुरू कर दिया. प्रशासन ने आसपास की इमारतों की भी जांच के आदेश दिए हैं ताकि भविष्य में ऐसे हादसों को रोका जा सके.

देखें वीडियो...

Advertisement

स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि जर्जर इमारतों की पहचान कर जल्द कार्रवाई की जाए. फिलहाल राहत और बचाव कार्य जारी है और प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है.

---- समाप्त ----