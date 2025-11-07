scorecardresearch
 

IGI एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी ब्रीच, ब्रिटिश नागरिक इमिग्रेशन एरिया से गायब होकर पहुंचा शहर के बीच

दिल्ली के IGI एयरपोर्ट पर सुरक्षा में बड़ी चूक सामने आई, जहां एक ब्रिटिश नागरिक इमिग्रेशन क्षेत्र से गायब होकर शहर में चला गया. वह बैंकॉक से आया था और लंदन की फ्लाइट नहीं पकड़ सका.

IGI एयरपोर्ट पर सुरक्षा चूक के बाद शुरू हुई जांच (File Photo: ITG)
दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे (IGI) पर सुरक्षा में सेंध का एक मामला सामने आया है, जहां एक ब्रिटिश नागरिक इमिग्रेशन क्षेत्र से गायब होकर शहर में चला गया. यह ब्रिटिश नागरिक 28 अक्टूबर को बैंकॉक से दिल्ली आया था और उसे यहां से लंदन की फ्लाइट लेनी थी.

ब्रिटिश नागरिक अपनी फ्लाइट के लिए देर से पहुंचा और फ्लाइट बोर्ड नहीं कर सका. 

इसके बाद वह इमिग्रेशन एरिया से बाहर निकल गया और शहर में प्रवेश कर गया. एयरलाइन से जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

सुरक्षा एजेंसियों को दी गई जानकारी

जब ब्रिटिश नागरिक का कोई पता नहीं चला, तब अगले दिन 29 अक्टूबर को एयरलाइन की तरफ से सुरक्षा एजेंसियों को इसकी जानकारी दी गई. इस घटना से दिल्ली के IGI एयरपोर्ट पर सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं.

यह भी पढ़ें: दिल्ली के IGI एयरपोर्ट पर गांजा जब्त किया गया

दिल्ली पुलिस का बयान और जांच

दिल्ली पुलिस ने इस मामले पर बयान जारी किया है. पुलिस ने कहा कि इस मामले में एक केस दर्ज किया गया है और संबंधित एयरलाइन कर्मचारियों से पूछताछ की गई है. लापता शख्स का पता लगाने के लिए टीमें बनाई गई हैं और वे तकनीकी और मानव खुफिया जानकारी के आधार पर काम कर रही हैं.

