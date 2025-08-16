scorecardresearch
 

Delhi: सरिता विहार फ्लाईओवर पर पतंग के मांझे से बाइक सवार का गला कटा, AIIMS के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती

दिल्ली के सरिता विहार में पतंग के मांझे की चपेट में आने से बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया. हादसा तुगलकाबाद मेट्रो स्टेशन के सामने फ्लाईओवर पर हुआ. पीड़ित की पहचान हरदोई निवासी 30 वर्षीय रजनीश के रूप में हुई है. मांझा गले में फंसने से वह सड़क पर गिर पड़ा. पुलिस ने उसे एम्स ट्रॉमा सेंटर पहुंचाया, जहां हालत नाजुक बनी हुई है.

दिल्ली में जानलेवा मांझा.(Photo: AI-generated)
दिल्ली के सरिता विहार इलाके में पतंगबाजी का शौक एक युवक के लिए जानलेवा साबित हुआ. शनिवार शाम 30 वर्षीय बाइक सवार पतंग के मांझे की चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हो गया. घटना तुगलकाबाद मेट्रो स्टेशन के सामने फ्लाईओवर पर हुई. सूचना पर पहुंची पुलिस टीम ने घायल को एम्स ट्रॉमा सेंटर पहुंचाया, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है.

पुलिस के मुताबिक, 16 अगस्त को शाम करीब 4:40 बजे थाना बदरपुर को पीसीआर कॉल मिली कि सरिता विहार से फरीदाबाद जाने वाले फ्लाईओवर पर एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल पड़ा है. सूचना मिलते ही थाना प्रभारी, जांच अधिकारी और पुलिस टीम मौके पर पहुंची. घायल की पहचान रजनीश (30), पुत्र खुशीराम, निवासी अखिबेलपुर, हरदोई (उत्तर प्रदेश) के रूप में हुई.

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि बाइक चलाते समय अचानक लाल मांझा उसके गले में फंस गया. मांझा इतनी तेजी से लिपटा कि उसकी गर्दन पर गहरा जख्म हो गया और वह सड़क पर गिर पड़ा. हादसे के तुरंत बाद राहगीरों ने पुलिस को सूचना दी. पुलिस टीम ने घायल रजनीश को तत्काल एम्स ट्रॉमा सेंटर पहुंचाया, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है. डॉक्टरों ने बताया, गर्दन पर गहरे घाव और अत्यधिक खून बहने से स्थिति गंभीर है.

प्रारंभिक जांच में स्पष्ट हुआ कि यह हादसा लाल मांझे के कारण हुआ है. पुलिस ने घटना को लेकर मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है. स्थानीय निवासियों ने इस तरह के हादसों पर चिंता जताते हुए पतंगबाजी में चीनी मांझे जैसे खतरनाक धागों पर पूरी तरह प्रतिबंध लागू करने की मांग की है. फिलहाल पुलिस कानूनी कार्रवाई कर रही है.

