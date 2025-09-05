scorecardresearch
 

दिल्ली के बदरपुर में दोस्त की लापरवाही से चली गोली, युवक घायल, देसी कट्टा बरामद

दिल्ली के बदरपुर इलाके में शुक्रवार तड़के एक हादसे में 21 वर्षीय युवक कृष्ण शर्मा अपने दोस्त की गलती से चली गोली का शिकार हो गया. आरोपी शंभम शर्मा देसी कट्टा लेकर आया था, जिसे संभालते वक्त गोली चल गई और पीड़ित के पैर में लगी. घायल को अपोलो अस्पताल पहुंचाया गया. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर हथियार बरामद कर लिया है.

आरोपी गिरफ्तार (Photo: Representational)
दिल्ली के बदरपुर इलाके में शुक्रवार तड़के 21 वर्षीय एक युवक गोली लगने से घायल हो गया. पुलिस के मुताबिक, घटना थंदन मोहल्ला स्थित एक फ्लैट में हुई, जहां युवक का दोस्त गलती से देसी कट्टे से गोली चला बैठा. घायल युवक की पहचान कृष शर्मा के रूप में हुई है, जो फरीदाबाद के जगमल एन्क्लेव का निवासी है. उसे बाएं पैर में गोली लगी है.

दरअसल, पुलिस को शुक्रवार सुबह करीब 5:26 बजे अपोलो अस्पताल से PCR कॉल मिली कि एक युवक को गोली लगी है. शुरुआती पूछताछ में घायल युवक कृष शर्मा ने डॉक्टरों को बताया कि घटना कालिंदी कुंज इलाके में हुई. हालांकि, पुलिस जांच में पता चला कि असल हादसा बदरपुर के एक फ्लैट में हुआ है.

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, शर्मा अपने परिचित रुद्र के घर पर था. इसी दौरान उसने अपने दोस्त शुभम शर्मा (22) को बुलाया. शुभम देसी कट्टा लेकर वहां पहुंचा. हथियार को संभालते समय अचानक गोली चल गई, जिससे कृष्ण के पैर में गोली लग गई. घटना के बाद शुभम और एक अन्य साथी घायल को कार से अपोलो अस्पताल लेकर पहुंचे. 

Advertisement

डॉक्टरों ने बताया कि कृष्ण के पैर में गोली का एंट्री और एग्जिट वाउंड है और उसका इलाज जारी है. पुलिस ने आरोपी शुभम शर्मा को गिरफ्तार कर लिया है. मौके से एक देसी कट्टा और एक जिंदा कारतूस बरामद किया गया है. साथ ही, घायल को अस्पताल ले जाने में इस्तेमाल हुई कार भी जब्त कर ली गई है.

इस मामले में संबंधित धाराओं में FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है. पुलिस यह भी पता लगाने में जुटी है कि हथियार कहां से आया और इसे लाने का मकसद क्या था. फिलहाल इलाके में तनाव की कोई स्थिति नहीं है.

