ट्रंप टैरिफ पर अरविंद केजरीवाल की बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस, यहां देखें

ट्रंप टैरिफ समेत अहम मुद्दों पर अरविंद केजरीवाल आज दोपहर 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं. यह प्रेस वार्ता नई दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय पर हो रही है.

पार्टी ने केजरीवाल की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को बेहद खास बताया है. (File Photo: PTI)
आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं. नई दिल्ली स्थित आम आदमी पार्टी मुख्यालय पर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि ट्रंप प्रशासन के 50 फीसदी टैरिफ से कपास किसान बर्बाद हो रहे हैं.

प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन AAP कार्यालय, 1 पंडित रवि शंकर शुक्ला लेन, नई दिल्ली पर हो रहा है. पार्टी ने इस पीसी को बेहद खास बताया है.

आम आदमी पार्टी ने मीडिया को इस प्रेस वार्ता के लिए औपचारिक निमंत्रण भेजा और साथ ही इसे लाइव देखने के लिए अलग-अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिंक शेयर किए हैं.

