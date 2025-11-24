दिल्ली IGI एयरपोर्ट पर रविवार को एक बड़ा रनवे मिक्स-अप सामने आया, जब Ariana Afghan की काबुल-दिल्ली फ्लाइट FG 311 गलत रनवे पर उतर गई. विमान को जिस रनवे 29R पर उतारना था, उसकी जगह वो रनवे 29L पर लैंड हुआ, जो आमतौर पर टेकऑफ के लिए इस्तेमाल होता है. हालांकि लैंडिंग सुरक्षित रही लेकिन अब इस चूक की जांच शुरू हो गई है.

एरियाना अफगान की फ्लाइट FG 311 दिल्ली के IGI एयरपोर्ट पर उस रनवे पर उतरी, जो आमतौर पर सिर्फ टेकऑफ के लिए इस्तेमाल होता है. इस मामले में अब जांच शुरू कर दी गई है.

जान‍िए क्या हुआ?

काबुल से दिल्ली आ रही फ्लाइट FG 311 रविवार 23 नवंबर को दोपहर 12:07 बजे IGI एयरपोर्ट पर उतरी. लेकिन जानकारी के मुताबिक, यह फ्लाइट रनवे 29R की बजाय रनवे 29L पर लैंड हुई, जबकि 29L आमतौर पर सिर्फ टेकऑफ के लिए इस्तेमाल होता है.

क्यों बढ़ा मामला?

फ्लाइट सुरक्षित उतरी क्योंकि उस समय रनवे पर कोई दूसरा विमान मौजूद नहीं था. अब जांच की जा रही है कि यह गलती पायलट की थी या फिर ATC (एयर ट्रैफिक कंट्रोल) ने ऐसा करने के निर्देश दिए थे.

ATC के नियम क्या कहते हैं?

सोर्सेज ने बताया कि IGI एयरपोर्ट पर टेकऑफ और लैंडिंग के लिए तय रनवे जरूरत पड़ने पर बदले भी जा सकते हैं. हवा की दिशा सहित कई कारणों के आधार पर रनवे का इस्तेमाल उल्टा भी किया जा सकता है.

फ्लाइट की जानकारी

Ariana Afghan की फ्लाइट FG 311 काबुल एयरपोर्ट और दिल्ली IGI के बीच ऑपरेट होती है. ये Airbus A310 (ट्विन जेट) विमान है.फ्लाइट की लैंडिंग तय समय पर थी, बस रनवे अलग था जहां आमतौर पर टेकऑफ होते हैं.

