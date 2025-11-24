scorecardresearch
 

Feedback

दिल्ली एयरपोर्ट पर टेकऑफ रनवे पर क्यों उतरी काबुल-द‍िल्ली फ्लाइट, हो रही गहन जांच, जान‍िए- कहां हुई चूक

दिल्ली IGI एयरपोर्ट पर एर‍ियाना अफगान की फ्लाइट FG 311 का टेकऑफ वाले रनवे 29L पर उतरना सुरक्षा नियमों पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है. लैंडिंग सुरक्षित रही, लेकिन पायलट की गलती थी या ATC का निर्देश, इस पर जांच शुरू हो गई है. एयरपोर्ट सोर्सेज के मुताबिक जरूरत पड़ने पर रनवे की भूमिका बदली भी जा सकती है. इस हादसे को लेकर जांच तेज हो गई है.

Advertisement
X
गलत रनवे पर उतर गया था अफगान विमान (Reuters Photo)
गलत रनवे पर उतर गया था अफगान विमान (Reuters Photo)

दिल्ली IGI एयरपोर्ट पर रविवार को एक बड़ा रनवे मिक्स-अप सामने आया, जब Ariana Afghan की काबुल-दिल्ली फ्लाइट FG 311 गलत रनवे पर उतर गई. विमान को जिस रनवे 29R पर उतारना था, उसकी जगह वो रनवे 29L पर लैंड हुआ, जो आमतौर पर टेकऑफ के लिए इस्तेमाल होता है. हालांकि लैंडिंग सुरक्षित रही लेकिन अब इस चूक की जांच शुरू हो गई है.

एरियाना अफगान की फ्लाइट FG 311 दिल्ली के IGI एयरपोर्ट पर उस रनवे पर उतरी, जो आमतौर पर सिर्फ टेकऑफ के लिए इस्तेमाल होता है. इस मामले में अब जांच शुरू कर दी गई है.

जान‍िए क्या हुआ?

सम्बंधित ख़बरें

Afghan-Hindu Research Centre
Kabul में खुलेगा अफगान-हिन्दू रिसर्च सेंटर! 
afghanistan bamyan
काबुल में खुलेगा अफगान-हिन्दू रिसर्च सेंटर! नए दौर में भारत अफगानिस्तान संबंध 
Afghanistan Earthquake
अफगानिस्तान में इतने भूकंप क्यों आते हैं... मजार-ए-शरीफ के पास 6.3 तीव्रता के भूकंप में 20 की मौत, 150 घायल 
भारत और अफगानिस्तान के बयान से पाकिस्तान तिलमिलाया हुआ है. (Photo: PTI)
पटरी पर लौट रहे अफगानिस्तान संग रिश्ते... भारत ने काबुल में फिर शुरू की एंबेसी 
Afghan cricketers killed
पाकिस्तानी एयरस्ट्राइक में मारे गए 3 अफगान क्रिकेटर्स कौन थे? कैसे गई जान 

काबुल से दिल्ली आ रही फ्लाइट FG 311 रविवार 23 नवंबर को दोपहर 12:07 बजे IGI एयरपोर्ट पर उतरी. लेकिन जानकारी के मुताबिक, यह फ्लाइट रनवे 29R की बजाय रनवे 29L पर लैंड हुई, जबकि 29L आमतौर पर सिर्फ टेकऑफ के लिए इस्तेमाल होता है.

क्यों बढ़ा मामला?

फ्लाइट सुरक्षित उतरी क्योंकि उस समय रनवे पर कोई दूसरा विमान मौजूद नहीं था. अब जांच की जा रही है कि यह गलती पायलट की थी या फिर ATC (एयर ट्रैफिक कंट्रोल) ने ऐसा करने के निर्देश दिए थे.

ATC के नियम क्या कहते हैं?

सोर्सेज ने बताया कि IGI एयरपोर्ट पर टेकऑफ और लैंडिंग के लिए तय रनवे जरूरत पड़ने पर बदले भी जा सकते हैं. हवा की दिशा सहित कई कारणों के आधार पर रनवे का इस्तेमाल उल्टा भी किया जा सकता है.

Advertisement

फ्लाइट की जानकारी

Ariana Afghan की फ्लाइट FG 311 काबुल एयरपोर्ट और दिल्ली IGI के बीच ऑपरेट होती है. ये Airbus A310 (ट्विन जेट) विमान है.फ्लाइट की लैंडिंग तय समय पर थी, बस रनवे अलग था जहां आमतौर पर टेकऑफ होते हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    Advertisement