Delhi Pollution: प्रदूषण के स्तर में सुधार लेकिन दिल्ली की हवा अब भी 'बहुत खराब', जानें अपने इलाके का AQI

Delhi Pollution and AQI: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में प्रदूषण के स्तर में आज लगातार तीसरे दिन सुधार हुआ है. दिल्ली-एनसीआर की एयर क्वालिटी सांस लेने लायक हो गई है. दक्षिणी-पूर्वी हवाओं ने देश की राजधानी को प्रदूषण से राहत दिलाई है. हवा की दिशा बदलने के कारण दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण के स्तर में कमी दर्ज की गई है. हवा के सुधरते ही दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण के कारण लगे प्रतिबंधों में भी ढील दे दी गई है. ग्रैप-4 की सख्त पाबंदियों को हटा लिया गया है.

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के मुताबिक, सुबह 7 बजे अशोक विहार इलाके में AQI 367 रिकॉर्ड किया गया जबकि अलीपुर में 358, बवाना में 381, IGI एयरपोर्ट में 314 AQI दर्ज किया गया. बता दें कि शून्य से 50 के बीच एक्यूआई को 'अच्छा', 51 से 100 के बीच को 'संतोषजनक', 101 से 200 को 'मध्यम', 201 से 300 को 'खराब', 301 से 400 को 'बहुत खराब' और 401 से 500 के बीच एक्यूआई को 'गंभीर' माना जाता है. वहीं, पूर्वानुमान के मुताबिक, कल यानी बुधवार को भी एयर क्वालिटी में सुधार हो सकता है. हालांकि, हवा की गुणवत्ता AQI अभी भी बहुत खराब श्रेणी में बना रहने का अनुमान है.

Delhi's sky lingers in a layer of smog as the overall Air Quality Index (AQI) remains under the 'Very Poor' category, at 321



