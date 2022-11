Delhi Pollution: दिल्ली में घुटने लगा दम, नरेला में AQI पहुंचा 571, अभी और बढ़ेगा प्रदूषण

Delhi AQI Updates: देश की राजधानी में बढ़ते प्रदूषण से हालात गंभीर हो गए हैं. दिल्ली के कई इलाकों में आज (मंगलवार), 1 नवंबर को वायु गुणवत्ता सूचकांक एयर क्वॉलिटी इंडेक्स (AQI) 400 के पार है तो वहीं, नरेला में खतरनाक स्थिति है. जहां, AQI 571 दर्ज किया गया है. इस बीच दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण से अभी राहत मिलने की उम्मीद नहीं है. दरअसल, धान की फसलों की कटाई नवंबर में अधिक होती है, ऐसे में पराली जलाने के मामले बढ़ सकते हैं, जिससे दिल्ली की हवा में प्रदूषण का स्तर बढ़ने की उम्मीद है.

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के मुताबिक, आज यानी 1 नवंबर की सुबह करीब 8.30 बजे राजधानी के अधिकतर इलाकों का वायु गुणवत्ता सूचकांक 400 के पार दर्ज किया गया, जो गंभीर श्रेणी में आता है. बता दें कि शून्य से 50 के बीच एक्यूआई को 'अच्छा', 51 से 100 के बीच को 'संतोषजनक', 101 से 200 को 'मध्यम', 201 से 300 को 'खराब', 301 से 400 को 'बहुत खराब' और 401 से 500 के बीच एक्यूआई को 'गंभीर' माना जाता है. जबकि इसके ऊपर खतरनाक स्थिति होती है, जिसमें सांस लेना मुश्किल है.

Air quality continues to dip in Delhi-NCR.



Air Quality Index (AQI) presently at 444 in Noida (UP) in 'Severe' category, 594 in Dhirpur (Delhi) in 'Severe' category & 391 in Gurugram (Haryana) in 'Very Poor' category.



Delhi's overall AQI this morning at 385 (Very Poor category). pic.twitter.com/Ywr8A84eNI