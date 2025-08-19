scorecardresearch
 

Feedback

'हर घर तिरंगा अभियान में करोड़ों का घोटाला...', AAP के संजय सिंह ने दिल्ली सरकार पर लगाया आरोप

AAP नेता संजय सिंह ने दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं. संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाया कि 'हर घर तिरंगा' अभियान के तहत करोड़ो रुपये घपला हुआ है. उन्होंने इस मामले की गहनता से जांच की मांग की है.

Advertisement
X
प्रेस कॉन्फ्रेंस कर AAP नेता संजय सिंह ने दिल्ली सरकार पर लगाए भ्रष्टाचार के आरोप (Photo: PTI)
प्रेस कॉन्फ्रेंस कर AAP नेता संजय सिंह ने दिल्ली सरकार पर लगाए भ्रष्टाचार के आरोप (Photo: PTI)

आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में हुए करोड़ों रुपये के कथित तिरंगा खरीद घोटाले को लेकर बीजेपी पर सवाल खड़ा किया है. आम आदमी पार्टी (आप) के वरिष्ठ नेता संजय सिंह ने कहा कि रेखा गुप्ता सरकार द्वारा दिल्ली में तिरंगा झंडा खरीद में घोटाला करने के बाद अब बीजेपी के फर्जी राष्ट्र भक्ति की पोल खोल दी है. हर घर तिरंगा अभियान के तहत बीजेपी सरकार ने 4 करोड़ रुपये के 7 लाख तिरंगे बांटने थे, लेकिन उसने टेंडर में तय साइज से छोटा तिरंगा लोगों में बांट दिया. सिर्फ इतना ही नहीं, तिरंगे को 15 अगस्त से पहले हर घर तक पहुंचाना था, लेकिन सरकार ने टेंडर ही 16 अगस्त को खोला और टेंडर खुलने से पहले ही कंपनी ने 60 रुपये के झंडे की जगह 15 रुपये वाला झंडा बीजेपी सरकार को सप्लाई कर दिया. 

संजय सिंह ने कहा कि तिरंगा झंडा में घोटाला कर बीजेपी ने देश के लाखों शहीदों का अपमान किया है. इस घोटाले की गहन जांच कर जिम्मेदार लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जाना चाहिए. उधर, आप के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया ने भी तिरंगा घोटाला को लेकर बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि तिरंगे पर राजनीति, तिरंगे पर व्यापार और अब तिरंगे पर घोटाला. ऐसे घोटालेबाजों पर तो देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए.

मंगलवार को 'आप' मुख्यालय पर प्रेस वार्ता कर सांसद संजय सिंह ने कहा कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करने वाली, राष्ट्रवाद का ढिंढोरा पीटने वाली और राष्ट्र भक्ति और देशभक्ति पर दूसरे दलों के नेताओं को रोज अपमानित करने वाली बीजेपी का एक ऐसा घोटाला सामने आया है, जिसे सुनकर पूरा देश हैरान हो जाएगा. आखिर कोई बीजेपी भाजपा की आन-बान और शान तिरंगे झंडे की खरीद में कैसे घोटाला कर सकती है? बीजेपी ने तिरंगा झंडा खरीदने में भी घोटाला कर दिया. ऐसा घोटाला देश की जनता ने कभी नहीं सुना होगा. लेकिन यह घोटाला सीएम रेखा गुप्ता के नेतृत्व में दिल्ली की बीजेपी सरकार ने किया. रेखा गुप्ता सरकार ने भारत की आन, बान और शान तिरंगा झंडा खरीदने में घोटाला किया है.

सम्बंधित ख़बरें

संजय सिंह ने चुनाव आयोग पर उठाया सवाल
'जब तक वोट चोरी की जांच नहीं हो जाती EC की निष्पक्षता...', चुनाव आयोग पर भड़के संजय सिंह 
sanjay singh
यूपी में 5000 स्कूलों को मर्ज करने का आरोप, AAP सांसद संजय सिंह सुप्रीम कोर्ट पहुंचे 
Aam Aadmi Party Rajya Sabha MP Sanjay Singh
'केंद्रीय मंत्रियों के घर मिले 30-35 वोट', AAP का आरोप- भाजपा ने धांधली से जीता दिल्ली चुनाव 
arvind kejriwal rahul gandhi mamata banerjee
SIR पर AAP भी INDIA ब्लॉक के साथ, क्या राहुल गांधी की डिनर डिप्लोमेसी काम करने लगी है? 
satyender jain arvind kejriwal election rally
सत्येंद्र जैन को भ्रष्टाचार केस में CBI की क्‍लीनचिट केजरीवाल के लिए कितनी बड़ी राहत है? 
Advertisement

संजय सिंह ने मीडिया को दस्तावेजी सबूत दिखाते हुए कहा कि हर घर तिरंगा योजना के तहत दिल्ली की बीजेपी सरकार को 7 लाख तिरंगा झंडा बांटना था, जिसकी कुल कीमत 4 करोड़ रुपए था. तिरंगा झंडे की साइज 900 मिलीमीटर गुणा 1350 मिलीमीटर थी. तिरंगे झंडे को 6 फीट के डंडे के साथ सरकार को सप्लाई करना था. कंपनी को 900 मिलीमीटर चौड़ा और 1350 मिलीमीटर लंबा झंडा 6 फीट के डंडे के साथ सप्लाई करना था. लेकिन बीजेपी ने झंडे और डंडे में भी घोटाला कर लिया. लेकिन झंडे की निर्धारित साइज को घटाकर 711 मिलीमीटर लंबा और 508 मिलीमीटर चौड़ा कर दिया और डंडे की साइट 6 फीस से घटाकर 4 फीट कर दिया. बीजेपी सरकार ने तिरंगे के नाम पर झंडे-डंडे में घोटाला कर दिया. 

संजय सिंह ने कहा कि इस घोटाले में एक और आशचर्य जनक बात हुई. घर-घर तिरंगा पहुंचाने का कार्यक्रम स्वतंत्रता दिवस के पहले का है. ऐसे में 15 अगस्त से पहले हर घर में तिरंगा पहुंचना चाहिए. लेकिन तिरंगे का टेंडर 16 अगस्त को किया गया. जबकि 16 अगस्त का राष्ट्रीय पर्व था. जिन-जिन बीजेपी के लोगों ने उस तिरंगे झंडे को अपने हाथ में लिया होगा, शहीद-ए-आजम भगत सिंह, शहीद असफाक उल्ला, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, शहीद चंद्रशेखर आजाद समेत हिन्दुस्तान के तमाम क्रांतिकारी वीर सपूतों की आत्मा रोई होगी कि एक ऐसी पार्टी देश में राज कर रही है, जिस तिरंगे के लिए हमने अपने प्राणों की आहुति दे दी, आज उस तिरंगे में भी घोटाला कर रही है. निश्चित तौर पर बीजेपी सरकार के इस घोटाले से हमारे क्रांतिकारियों की आत्मा को चोट पहुंची होगी.

Advertisement

यह भी पढ़ें: 'वोट चोरी' विवाद के बीच संजय कुमार ने महाराष्ट्र के डेटा को गलत बताकर मांगी माफी, बीजेपी ने साधा निशाना

संजय सिंह ने कहा कि तिरंगे की सप्लाई करने को लेकर जारी टेंडर में तीन कंपनियों ने भाग लिया. अनिरत कांट्रैक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, स्पेश फॉर बिजनेस सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड और विनायक प्रोडक्ट कंपनी ने टेंडर में भाग लिया. तिरंगे डंडे का टेंडर 4 करोड़ रुपये का था और बिना टेंडर खोले अनिरत कांट्रैक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड से कमीशन लेकर उसको तिरंगे झंडे की सप्लाई का ऑर्डर दे दिया गया। एक झंडे की कीमत 60 रुपए रखी गई थी, लेकिन कंपनी ने 60 रुपए की जगह 15 रुपए का झंडा दिल्ली की बीजेपी सरकार को दे दिया. लेकिन इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा. आश्चर्य की बात यह है कि 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस था, लेकिन टेंडर 16 अगस्त को खोला गया.

संजय सिंह ने कहा कि बीजेपी रोज तमाम चीजों में घोटाला तो करते ही हैं, कम से कम भारत की आन, बान और शान राष्ट्रीय तिरंगे को तो बक्श देते. कम से कम हमारे शहीदों की आत्माओं को तो बक्श देते. कम से कम स्वतंत्रता दिवस पर याद किए जाने वाले वीर सपूतों की याद में एक सही कार्यक्रम कर लेते. झंडा खरीद की गहनता से जांच होनी चाहिए और जिम्मेदार लोगों को गिरफ्तार कर जेल में डालना चाहिए.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement