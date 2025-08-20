scorecardresearch
 

Feedback

'पुराने वीडियो से स्क्रीनशॉट्स लेकर...', CM रेखा के हमलावर संग फोटो पर घिरे AAP विधायक इटालिया का पोस्ट, BJP पर पलटवार

AAP विधायक गोपाल इटालिया ने बीजेपी विधायक हरीश खुराना पर निशाना साधते हुए कहा कि 'आप की खुद की तो किसी ट्रोलर से ज़्यादा इज्जत है नहीं. लेकिन ऐसी घटिया हरकत करने से पहले अपने पिताजी मदनलाल जी की इज्जत की तो परवाह कर लेते?'

Advertisement
X
AAP विधायक गोपाल इटालिया ने 'असली फोटो' शेयर कर बीजेपी MLA पर तीखा हमला बोला (Photo: X/Gopal_Italia)
AAP विधायक गोपाल इटालिया ने 'असली फोटो' शेयर कर बीजेपी MLA पर तीखा हमला बोला (Photo: X/Gopal_Italia)

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर बुधवार की सुबह हुए हमले के बाद राजधानी की सियासत का पारा हाई है. आरोप-प्रत्यारोपों का दौर शुरू हो गया है. बीजेपी विधायक हरीश खुराना ने दावा किया था कि सीएम रेखा गुप्ता पर हमले का आम आदमी पार्टी से कनेक्शन है और उन्होंने एक फोटो शेयर किया था, जिसमें हमलावर AAP विधायक गोपाल इटालिया के साथ खड़ा दिखाई दे रहा है. इस मामले में गोपाल इटालिया का बयान सामने आ गया है. मेरे पुराने वीडियो से कुछ स्क्रीनशॉटस लेकर, उसे एडिट कर आपने फर्जी फ़ोटो पोस्ट किए हैं. पूर्व सीएम का बेटा होकर भी ऐसे घिनौने काम करने में आप को जरा सी भी शर्म ना आई?

AAP विधायक गोपाल इटालिया ने बीजेपी विधायक हरीश खुराना पर निशाना साधते हुए कहा कि 'आप की खुद की तो किसी ट्रोलर से ज़्यादा इज्जत है नहीं. लेकिन ऐसी घटिया हरकत करने से पहले अपने पिताजी मदनलाल जी की इज्जत की तो परवाह कर लेते?'

विधायक गोपाल इटालिया ने कहा कि दो रुपए प्रति ट्वीट के हिसाब से काम कर रहे बीजेपी के छुटभैये से भी निम्न स्तर के आप के कारनामे देखकर क्या दिवंगत मदनलाल खुराना जी बहुत खुश हो रहे होंगे? अपने बेटे को छुटभैया ट्रोलर बनते देखकर वो क्या सोच रहे होंगे?  


गोपाल इटालिया ने शेयर किया वीडियो का लिंक

गोपाल इटालिया ने लिखा कि विधायक बनने के बाद मुझे आप जैसे घटिया ट्रोलर्स को एक्सप्लेन करना पड़ रहा है, ये मेरे लिए भी दुर्भाग्य की बात है. इसके साथ ही उन्होंने एक लिंक भी शेयर किया. इसमें दिखाई दे रहा है कि गोपाल इटालिया के साथ आरोपी हमलावर नहीं, बल्कि कोई दूसरा शख्स खड़ा हुआ है.

Advertisement


क्या था बीजेपी विधायक हरीश खुराना का पोस्ट?

बीजेपी विधायक हरीश खुराना ने अपने X पोस्ट में कहा कि जिसका शक था वही हुआ. हमलावर की तस्वीर अरविंद केजरीवाल के खास गोपाल इटालिया के साथ बहुत कुछ कह रही है. उन्होंने कहा कि आज दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता पर हमला हुआ है, इसका कनेक्शन आम आदमी पार्टी से जुड़ता हुआ साफ नजर आ रहा है. उन्होंने सोशल मीडिया पर रेखा गुप्ता के हमलावर की तस्वीर भी साझा की, जिसमें वह आम आदमी पार्टी के नेता गोपाल इटालिया के साथ खड़ा हुआ दिख रहा है. इसे लेकर हरीश खुराना ने सवाल उठाए और पूछा कि केजरीवाल जी, प्लीज़ एक्सप्लेन कीजिए कि ये 'यह रिश्ता क्या कहलाता है'. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement