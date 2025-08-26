सौरभ भारद्वाज के घर ED की रेड, AAP बोली- PM मोदी के इशारे पर एजेंसी कर रही कार्रवाई

दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और आम आदमी पार्टी (AAP) की दिल्ली इकाई के प्रमुख सौरभ भारद्वाज के घर पर प्रवर्तन निदेशालय ने छापेमारी की. AAP का आरोप है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदेश पर ये छापेमारी की गई है और सौरभ के परिवार को ईडी ने एक छोटे से कमरे में बंद करके रखा है. वहीं बीजेपी ने इस छापेमारी पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ईडी की छापेमारी ने पिछली अरविंद केजरीवाल सरकार के "मेडिकल घोटाले" को उजागर कर दिया है.

AAP ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, 'मोदी के इशारे पर ईडी पिछले 14 घंटे से सौरभ भारद्वाज के घर पर छापेमारी कर रही है. ईडी ने पूरे परिवार को एक छोटे से कमरे में बंद कर रखा है. ईडी और मोदी यह जान लें कि चाहे वह कितने भी अत्याचार कर लें, आम आदमी पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता या नेता न तो डरने वाला है और न ही झुकने वाला.'

मोदी के इशारे पर ED पिछले 14 घंटे से सौरभ भारद्वाज जी के यहां छापेमारी कर रही है। ED ने पूरे परिवार को एक छोटे से कमरे में बंद किया हुआ है।



ED और मोदी जान लें, वह कितने भी अत्याचार कर लें लेकिन AAP का एक भी कार्यकर्ता और नेता डरने और झुकने वाला नहीं है। https://t.co/6fJ93IgSXp — AAP (@AamAadmiParty) August 26, 2025

BJP ने क्या कहा?

BJP ने सौरभ भारद्वाज पर ईडी की रेड के बाद कहा, 'AAP घबराई हुई है कि उसका घोटाले का सच सबके सामने न आ जाए. AAP इतना घबरा गई है कि AAP नेताओं ने कहना शुरू कर दिया है कि अस्पताल बनाने का फैसला जिस समय लिया गया था, उस समय भारद्वाज मंत्री नहीं थे.'

Advertisement

दिल्ली के बीजेपी अध्यक्ष विरेंद्र सचदेवा ने कहा कि AAP के नेताओं के बयान में थोड़ा बहुत तथ्य हो सकता है. लेकिन, इस बात से बिल्कुल भी इंकार नहीं किया जा सकता कि भारद्वाज अस्पतालों के निर्माण के दौरान मंत्री थे.

विरेंद्र सचदेवा ने आरोप लगाया कि AAP की केजरीवाल सरकार के दौरान अस्पतालों के निर्माण और दवाइयों और उपकरणों की खरीद के दौरान घोटाले किए गए.

अधिकारियों के अनुसार, प्रवर्तन निदेशालय ने धनशोधन जांच के तहत भारद्वाज और कुछ निजी ठेकेदारों के ठिकानों पर छापे मारे. यह जांच पिछली आप सरकार के दौरान स्वास्थ्य अवसंरचना परियोजनाओं में कथित घोटाले से जुड़ी है.

---- समाप्त ----