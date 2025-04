उत्तर पूर्वी दिल्ली में 4 मंजिला इमारत भरभरा कर गिरी, दो दर्जन लोगों के दबने की आशंका

उत्तर पूर्वी दिल्ली के दयालपुर थाना क्षेत्र में शुक्रवार देर रात एक बड़ा हादसा हो गया. यहां के शक्ति विहार इलाके में स्थि​त एक चार मंजिला इमारत भराभरा कर गिर गई. मलबे में करीब दो दर्जन लोगों के दबे होने की आशंका है. दिल्ली पुलिस और फायर डिपार्टमेंट की टीमें राहत एवं बचाव कार्य में जुटी हैं. स्थानीय लोग रेस्क्यू ऑपरेशन में मदद कर रहे हैं.

#WATCH | A building collapsed in the Mustafabad area of Delhi, several feared trapped. NDRF and Police teams at the spot. Rescue operations underway



More details awaited. pic.twitter.com/Nakb5gUMf6