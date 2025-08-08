scorecardresearch
 

तिहाड़ जेल में नाले की सफाई करते हुए दो कैदियों की मौत, तीन अफसर सस्पेंड

तिहाड़ जेल नंबर-8 में नाले की सफाई करते समय दो कैदियों की मौत हो गई. दोनों हत्या के दोषी थे और उम्रकैद की सजा काट रहे थे. घटना के बाद डिप्टी जेलर, असिस्टेंट जेलर और वार्डन को निलंबित कर दिया गया है. मामले की जांच तिहाड़ के DIG को सौंपी गई है, साथ ही न्यायिक जांच और पुलिस जांच के भी आदेश जारी किए गए हैं.

तिहाड़ में दो कैदियों की मौत (Photo: Representational )
तिहाड़ में दो कैदियों की मौत (Photo: Representational )

तिहाड़ जेल से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है. जेल नंबर-8 में नाले की सफाई करते समय दो कैदियों की मौत हो गई. दोनों कैदी हत्या के मामले में दोषी पाए गए थे और उम्रकैद की सजा काट रहे थे. घटना के बाद तिहाड़ प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए डिप्टी जेलर, असिस्टेंट जेलर और वार्डन को तत्काल निलंबित कर दिया है.

तिहाड़ जेल के सूत्रों के अनुसार, जेल नंबर-8 के बीचों-बीच एक सड़क है और सड़क के किनारे नाले बने हैं. पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण इन नालों में पानी भर गया था. बताया जा रहा है कि दोनों कैदियों को नाले की सफाई के लिए लगाया गया था. 

तिहाड़ में दो कैदियों की मौत

सफाई के दौरान पानी में डूबने से उनकी मौत हो गई. घटना के समय मौके पर मौजूद स्टाफ ने तुरंत कैदियों को बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन दोनों को बचाया नहीं जा सका. मृत कैदियों की पहचान अभी आधिकारिक रूप से उजागर नहीं की गई है. 

दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल भेजा गया है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही यह साफ हो पाएगा कि मौत पानी में डूबने से हुई या किसी अन्य कारण से. 

न्यायिक जांच के आदेश

घटना के बाद तिहाड़ प्रशासन ने मामले की जांच तिहाड़ के डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल (DIG) को सौंपी है. साथ ही, एक न्यायिक जांच (Judicial Inquiry) के भी आदेश दे दिए गए हैं।.पुलिस ने भी इस मामले में अपनी अलग जांच शुरू कर दी है. तिहाड़ जेल प्रशासन पर पहले भी कैदियों की सुरक्षा में चूक के आरोप लगते रहे हैं.
 

