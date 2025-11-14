झांसा देकर शादी, फिर सुहागरात के नाम पर दो बार रेप, डरावनी है नाबालिग लड़की की कहानी

छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में एक बेहद चौंकाने वाली घटना का खुलासा हुआ है, जिसने सोशल मीडिया के खतरों को फिर सामने ला दिया है. एक 17 वर्षीय नाबालिग लड़की को मोबाइल पर झांसा देकर न सिर्फ वर्चुअल शादी कराई गई, बल्कि ब्लैकमेल करके उसके साथ दो बार दुष्कर्म कराया गया. इस मामले में पुलिस ने अब चार साल से फरार चल रहे आरोपी दिलीप चौहान को गिरफ्तार कर लिया है. मुख्य आरोपी कुंदन राज को पुलिस 2022 में ही बिहार के पटना से गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है.

यह पूरी वारदात 2 जनवरी 2021 से 8 अप्रैल 2022 के बीच हुई. इसी दौरान कुंदन राज के कहने पर उसके दोस्त दिलीप ने पीड़िता के साथ दो बार दुष्कर्म किया. पहली बार हाई स्कूल ग्राउंड में और दूसरी बार पीड़िता के घर जाकर उसने घटना को अंजाम दिया. इस बीच कुंदन वीडियो कॉल पर सब कुछ देख रहा था.

झांसा देकर नाबालिग की कराई शादी

9 अप्रैल 2022 को पीड़िता ने हिम्मत जुटाकर जशपुर जिले के दुलदुला थाना पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तुरंत एफआईआर दर्ज की. इसके बाद 15 अप्रैल 2022 को जशपुर पुलिस की टीम ने पटना के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के झाऊगंज से आरोपी कुंदन राज को गिरफ्तार कर लिया. गिरफ्तारी के बाद दूसरा आरोपी दिलीप चौहान फरार हो गया और लगातार ठिकाने बदलकर पुलिस को चकमा देता रहा.

पीड़िता के बारे में सामान्य जानकारी के अनुसार, घटना के समय वह 17 साल की थी और क्लास 12 की छात्रा थी. वह धोबी समुदाय (OBC) से आती है. घटना के बाद उसने पढ़ाई छोड़ दी और अब घर पर ही रहती है. यह मामला सिर्फ अपराध नहीं, बल्कि एक नाबालिग की पूरी जिंदगी पर पड़े गहरे असर की कहानी भी है.

नाबालिग लड़की के साथ दो बार हुआ रेप

घटना की शुरुआत 2021 में हुई जब पटना निवासी कुंदन राज ने सोशल मीडिया पर पीड़िता की डिस्प्ले पिक्चर देखकर उससे संपर्क किया. उसने लगातार फोन और वीडियो कॉल करके लड़की को अपने झांसे में ले लिया. एक दिन उसने व्हाट्सएप पर अपना कटा हुआ हाथ दिखाकर सहानुभूति हासिल की और वीडियो कॉल बढ़ाता गया. प्यार और शादी का झूठा वादा करके उसने मोबाइल पर ही वर्चुअल शादी रचा ली.

शादी के बहाने उसने वीडियो कॉल के दौरान अश्लील वीडियो बनाए और जब पीड़िता ने इनकार किया तो उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया. धमकी दी कि वीडियो वायरल कर दूंगा. डर के कारण पीड़िता मान गई. इसके बाद कुंदन ने कहा कि वह दूर है, इसलिए उसका दोस्त सुहागरात मनाने आएगा. यही दोस्त दिलीप चौहान था, जो खुद को दीपक यादव बताकर आया और दुष्कर्म किया.

अश्लील वीडियो बनाकर किया वायरल

जब पीड़िता ने दुबारा वीडियो बनाने से इनकार किया तो कुंदन ने उसका एक अश्लील वीडियो उसकी बड़ी बहन को भेज दिया. शर्म और डर की वजह से चुप रहने को मजबूर पीड़िता ने आखिरकार बहन के साथ थाने जाकर शिकायत दी. एफआईआर में भारतीय न्याय संहिता की धारा 294, 506, 354(क)(ग), 376(2)(न), 509(ब), पॉस्को एक्ट की धारा 4, 6, 12 और आईटी एक्ट की धारा 67(बी) जोड़ी गई. यह धाराएं दिखाती हैं कि मामला कितना गंभीर था.

जशपुर पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए दिलीप की तलाश जारी रखी. आरोपी भागकर गोवा चला गया था, लेकिन पुलिस की तकनीकी निगरानी और मुखबिरों की मदद से पता चला कि वह वापस जशपुर के कुनकुरी क्षेत्र में छिपा है. बुधवार सुबह दबिश दी गई और 29 वर्षीय दिलीप चौहान को गिरफ्तार कर लिया गया. पीड़िता ने कार्यपालिक मजिस्ट्रेट के सामने उसकी पहचान की और पूछताछ में दिलीप ने अपराध स्वीकार भी किया. पुलिस अब उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज रही है. पीड़िता को काउंसलिंग और सुरक्षा उपलब्ध कराई जा रही है. जशपुर पुलिस ने यह भी तय किया है कि स्कूलों में सोशल मीडिया जागरूकता अभियान चलाया जाएगा ताकि ऐसी घटनाओं को रोका जा सके.

