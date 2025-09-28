scorecardresearch
 

Feedback

छत्तीसगढ़ के कांकेर में बड़ा एक्शन... सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में तीन नक्सली ढेर, मौके से हथियार बरामद

छत्तीसगढ़ के कांकेर में सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में तीन नक्सली ढेर हो गए. यह मुठभेड़ रवास के जंगलों में हुई, जो कांकेर और गरियाबंद जिलों की सीमा पर हैं. सुरक्षा बलों की टीम सुबह anti-Naxal ऑपरेशन पर गई थी. हथियारों के साथ तीन नक्सलियों के शव बरामद हुए हैं. स्थानीय अधिकारियों ने बताया कि अभी भी कुछ क्षेत्रों में फायरिंग जारी है.

Advertisement
X
मुठभेड़ में तीन नक्सली गिरफ्तार. (Photo: Representational)
मुठभेड़ में तीन नक्सली गिरफ्तार. (Photo: Representational)

छत्तीसगढ़ के कांकेर के रावास जंगल में सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में तीन नक्सली मारे गए हैं. अधिकारियों ने बताया कि स्थानीय पुलिस की डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड (DRG) की टीम कांकेर और गरियाबंद से सुबह नक्सल विरोधी अभियान पर निकली थी, तभी नक्सलियों ने फायरिंग शुरू कर दी. मुठभेड़ के दौरान क्षेत्र में गोलीबारी जारी रही. 

अब तक मुठभेड़ वाली जगह से तीन नक्सलियों के शव और उनके पास से तीन हथियार बरामद किए गए हैं. अधिकारियों ने बताया कि मारे गए नक्सली स्थानीय माओवादी क्षेत्र समिति के सदस्य थे.

इसके साथ ही छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खिलाफ जारी अभियान में इस साल अब तक 252 नक्सली मारे जा चुके हैं. इनमें से 223 नक्सली बस्तर संभाग में मारे गए, जिसमें कांकेर सहित सात जिले आते हैं, जबकि गरियाबंद में 27 नक्सली मारे गए. इसके अलावा, दुर्ग जिले के मोहला-मनपुर-अम्बागढ़ चौकी क्षेत्र में दो नक्सली मुठभेड़ में मारे गए.

सम्बंधित ख़बरें

10 Naxalites surrender, including four women Naxalites
झारखंड पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, 10 नक्सली आत्मसमर्पण, 4 महिलाएं शामिल 
हजारीबाग में नक्सिलयों के खिलाफ कोबरा बटालियन और पुलिस को बड़ी सफलता मिली (Photo: Bismay Alankar/ITG)
छत्तीसगढ़ में नक्सलियों को बड़ा झटका... 71 माओवादियों का सरेंडर, 30 के सिर पर था 64 लाख इनाम 
सोनभद्र में इनामी नक्सली गिरफ्तार. (Photo: Representational)
यूपी के सोनभद्र में पकड़ा गया पांच लाख का इनामी नक्सली 
नारायणपुर में नक्सलियों के दो शीर्ष नेता ढेर (Photo: Chandradeep Kumar/ITG)
छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में सुरक्षाबलों को बड़ी कामयाबी, 40-40 लाख के दो इनामी नक्सली ढेर 
Naxalites, Encounter
सुकमा में सुरक्षाबलों को बड़ी सफलता, 5 लाख की इनामी महिला नक्सली ढेर 

यह भी पढ़ें: यूपी के सोनभद्र में पकड़ा गया 5 लाख का इनामी नक्सली... झारखंड में सुरक्षा बलों से हुई मुठभेड़ में था शामिल

पुलिस ने बताया कि हाल ही में 22 सितंबर को केंद्र कमेटी के दो वरिष्ठ माओवादी नेता, 63 वर्षीय राजू दादा उर्फ कट्टा रामचंद्र रेड्डी और 67 वर्षीय कोसा दादा उर्फ कादरी सत्यनारायण रेड्डी को नरायनपुर जिले में मुठभेड़ में ढेर किया गया था. बस्तर और आसपास के जिलों में इंटेलिजेंस आधारित कार्रवाई लगातार जारी है, ताकि भविष्य में होने वाले हमलों को रोका जा सके.

Advertisement

अधिकारियों ने कहा कि मुठभेड़ की जांच और सुरक्षा अभियान अभी जारी है और इससे जुड़ी किसी भी अन्य गिरफ्तारी या बरामदगी की जानकारी बाद में साझा की जाएगी. सुरक्षा बल स्थानीय और जिला स्तर पर नक्सलियों पर दबाव बनाए हुए हैं और हिंसा की घटनाओं को रोकने के लिए सतर्क हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement