छत्तीसगढ़ के कांकेर में बड़ा एक्शन... सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में तीन नक्सली ढेर, मौके से हथियार बरामद

छत्तीसगढ़ के कांकेर के रावास जंगल में सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में तीन नक्सली मारे गए हैं. अधिकारियों ने बताया कि स्थानीय पुलिस की डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड (DRG) की टीम कांकेर और गरियाबंद से सुबह नक्सल विरोधी अभियान पर निकली थी, तभी नक्सलियों ने फायरिंग शुरू कर दी. मुठभेड़ के दौरान क्षेत्र में गोलीबारी जारी रही.

अब तक मुठभेड़ वाली जगह से तीन नक्सलियों के शव और उनके पास से तीन हथियार बरामद किए गए हैं. अधिकारियों ने बताया कि मारे गए नक्सली स्थानीय माओवादी क्षेत्र समिति के सदस्य थे.

इसके साथ ही छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खिलाफ जारी अभियान में इस साल अब तक 252 नक्सली मारे जा चुके हैं. इनमें से 223 नक्सली बस्तर संभाग में मारे गए, जिसमें कांकेर सहित सात जिले आते हैं, जबकि गरियाबंद में 27 नक्सली मारे गए. इसके अलावा, दुर्ग जिले के मोहला-मनपुर-अम्बागढ़ चौकी क्षेत्र में दो नक्सली मुठभेड़ में मारे गए.

पुलिस ने बताया कि हाल ही में 22 सितंबर को केंद्र कमेटी के दो वरिष्ठ माओवादी नेता, 63 वर्षीय राजू दादा उर्फ कट्टा रामचंद्र रेड्डी और 67 वर्षीय कोसा दादा उर्फ कादरी सत्यनारायण रेड्डी को नरायनपुर जिले में मुठभेड़ में ढेर किया गया था. बस्तर और आसपास के जिलों में इंटेलिजेंस आधारित कार्रवाई लगातार जारी है, ताकि भविष्य में होने वाले हमलों को रोका जा सके.

अधिकारियों ने कहा कि मुठभेड़ की जांच और सुरक्षा अभियान अभी जारी है और इससे जुड़ी किसी भी अन्य गिरफ्तारी या बरामदगी की जानकारी बाद में साझा की जाएगी. सुरक्षा बल स्थानीय और जिला स्तर पर नक्सलियों पर दबाव बनाए हुए हैं और हिंसा की घटनाओं को रोकने के लिए सतर्क हैं.

