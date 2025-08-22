रायपुर: मृतक शिक्षाकर्मियों के आश्रितों की नौकरी मांग, महिला ने डिप्टी CM आवास पर फिनाइल पीकर जताया विरोध

छत्तीसगढ़ के रायपुर में मृतक पंचायत शिक्षाकर्मियों के परिजनों का धरना अचानक उस समय सुर्खियों में आ गया, जब एक महिला ने उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा के सरकारी निवास के बाहर फिनाइल पीकर आत्मघाती कदम उठा लिया. मौके पर मौजूद लोगों और सुरक्षाकर्मियों ने तुरंत महिला को अस्पताल पहुंचाया. उसे अंबेडकर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने बताया कि फिलहाल उसकी हालत खतरे से बाहर है.

जानकारी के मुताबिक, मृतक पंचायत शिक्षाकर्मियों के परिवार पिछले करीब 300 दिनों से राजधानी रायपुर में अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं. उनका आरोप है कि शासन-प्रशासन ने पहले आश्वासन तो दिया, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया. परिजन लंबे समय से अनुकंपा नियुक्ति (compassionate appointment) देने की मांग कर रहे हैं.

धरना स्थल पर मौजूद अन्य लोगों ने बताया कि महिला काफी दिनों से प्रशासन की अनदेखी से परेशान थी. बार-बार निवेदन और ज्ञापन देने के बावजूद जब सुनवाई नहीं हुई, तब उसने यह चरम कदम उठाया. इस घटना से आंदोलनकारियों में आक्रोश और बढ़ गया है.

प्रदर्शनकारियों का कहना है कि यदि सरकार ने शीघ्र उनकी मांगों पर अमल नहीं किया, तो आंदोलन और उग्र होगा. वहीं, पुलिस और प्रशासन फिलहाल मामले पर चुप्पी साधे हुए हैं.

