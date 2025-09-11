रायपुर ट्रैफिक पुलिस की अनोखी पहल, सड़क सुरक्षा बढ़ाने के लिए ई-रिक्शा का इस्तेमाल

ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए रायपुर ट्रैफिक पुलिस ने एक अनोखी पहल शुरू की है. शहर के भीड़भाड़ वाले इलाकों में ई-रिक्शा घूमेगा और लोगों से सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करने की अपील करेगा.

यह पहल रायपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) के निर्देश पर शुरू की गई है और इसकी सख्त निगरानी की जा रही है. ई-रिक्शा में पब्लिक एड्रेस सिस्टम लगाया गया है, जो यात्रियों को हेलमेट पहनने, सीट बेल्ट बांधने, ट्रैफिक सिग्नल का सम्मान करने और लापरवाह ड्राइविंग से बचने की लाइव अपील करेगा.

ASP ट्रैफिक प्रशांत शुक्ला ने कहा, "वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार हमने नागरिकों में ट्रैफिक सेंस बढ़ाने के लिए यह पहल शुरू की है. ई-रिक्शा भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में घूमता है और लगातार घोषणाएं करता है ताकि लोग ट्रैफिक नियमों का पालन करें."यह जागरूकता अभियान ट्रैफिक उल्लंघनों पर सख्ती के साथ चलाया जा रहा है. खास तौर से पार्किंग संबंधी समस्याओं पर फोकस है.

एएसपी शुक्ला ने कहा, "जागरूकता के साथ-साथ हम नो-पार्किंग और अवैध पार्किंग पर सख्त कार्रवाई कर रहे हैं. ऐसी उल्लंघन न केवल ट्रैफिक जाम पैदा करती हैं, बल्कि जानलेवा भी साबित होती हैं. हमारा लक्ष्य सुगम यातायात और भीड़भाड़ कम करना है."

Advertisement

हाल में यह पहल एक ई-रिक्शा के साथ प्रयोगात्मक चरण में है. यदि सफल रही और लोगों से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली, तो शहरभर में अधिक वाहन तैनात किए जाएंगे.

ट्रैफिक एएसपी ने बताया, "फिलहाल यह एक ई-रिक्शा से प्रयोग के रूप में शुरू हुआ है. इसकी प्रभावशीलता के आधार पर आने वाले दिनों में इसे विस्तार देंगे."

रायपुर में वाहनों की संख्या में तेजी से वृद्धि और सड़क दुर्घटनाओं के बढ़ते मामलों को देखते हुए अधिकारियों का मानना ​​है कि इस तरह के जन-हितैषी दृष्टिकोण नागरिकों को स्वेच्छा से ट्रैफिक नियमों का पालन करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे. जागरूकता और सख्ती लंबे समय तक सड़क अनुशासन कायम रख सकती है.

---- समाप्त ----