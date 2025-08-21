scorecardresearch
 

Chhattisgarh: जमीन विवाद में पत्नी के प्राइवेट पार्ट में केमिकल डालकर मारने की कोशिश, आरोपी पहली पत्नी के साथ गिरफ्तार

दंतेवाड़ा के किरंदुल में पति ने जमीन विवाद के चलते अपनी दूसरी पत्नी को मारने की कोशिश की. महिला के गुप्तांग में केमिकल डालकर और गला दबाकर उसे मृत समझकर छोड़ दिया. पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि आरोपी ने पहली पत्नी के साथ मिलकर वारदात की. दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया.

महिला की हत्या के प्रयास में दो गिरफ्तार (Photo: Dharmendra Singh/ITG)
महिला की हत्या के प्रयास में दो गिरफ्तार (Photo: Dharmendra Singh/ITG)

दंतेवाड़ा के किरंदुल में जमीन विवाद के चलते पति ने अपनी पत्नी के साथ ऐसी दरिंदगी की, जिसने सभी को हैरान कर दिया. आरोपी पति लखमा कुंजाम ने अपनी पहली पत्नी कुमे कुंजाम के साथ मिलकर दूसरी पत्नी को मारने की कोशिश की. महिला के गुप्तांग में केमिकल डाला गया और गमछे से गला दबा दिया. भारी वस्तु से वार भी किया गया. मृत समझकर दोनों आरोपी महिला को छोड़कर भाग गए.

पुलिस के अनुसार, 11 अगस्त को महिला ने शिकायत दर्ज कराई थी कि जब वह 9 अगस्त की रात अपने घर में अकेली सो रही थी, तभी किसी अज्ञात व्यक्ति ने उसके साथ यह कृत्य किया. मामले में आरोपी दंपती भी खुद को प्रार्थी बताते हुए पुलिस को गुमराह कर रहे थे.

जमीन विवाद में पत्नी को मारने की कोशिश

जांच के दौरान दंपती ने कई बार बयान बदले, जिससे पुलिस को शक हुआ. सख्त पूछताछ में उन्होंने अपराध स्वीकार कर लिया. कारण सामने आया कि महिला अपनी जमीन किसी और को खेती के लिए देती थी और आरोपी को अपने पास नहीं आने देती थी. इसी रंजिश में हमला किया गया.

पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया

पुलिस ने दोनों आरोपियों को 19 अगस्त को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया. दूसरे मामले में नाबालिग से दुष्कर्म कर फरार आरोपी जितेन्द्र कुमार को तमिलनाडु से गिरफ्तार कर जेल भेजा गया. घटना के बाद से स्थानीय लोगों में गुस्से का माहौल है.

(रिपोर्टर-धर्मेन्द्र सिंह)

