रायपुर स्टील प्लांट में हादसा, छत गिरने से 6 मजदूरों की मौत

रायपुर के सिल्टारा औद्योगिक क्षेत्र में गोडावरी इस्पात फैक्ट्री में एक बड़ा औद्योगिक हादसा हुआ. फैक्ट्री के निर्माण विभाग की छत गिरने से कम से कम 6 मजदूरों की मौत हो गई और 6 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए.

रायपुर SP लाल उमेद सिंह ने बताया कि पुलिस को फैक्ट्री में मजदूरों के दबे होने की सूचना मिली. पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया. जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम भी राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई है. घायलों को पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

फैक्ट्री की छत गिरने से 6 मजदूरों की मौत

मौके पर मृतकों के परिवार और रिश्तेदार जमा हैं और वे अपने प्रियजनों की सुरक्षा और स्थिति की जानकारी लेने के लिए प्रयासरत हैं. फैक्ट्री क्षेत्र को सुरक्षित कर दिया गया है और बचाव दल मलबे के नीचे फंसे मजदूरों को निकालने में जुटा है.

अधिकारियों ने बताया कि हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी गई है. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, निर्माण विभाग की छत अचानक गिर गई. प्रशासन ने फैक्ट्री के अन्य कर्मचारियों और आसपास के इलाके में रहने वालों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं.

प्रशासन बचाव कार्य में जुटा

स्थानीय लोगों ने बताया कि फैक्ट्री में निर्माण कार्य अक्सर चलता रहता है. इस बार का हादसा गंभीर है और इससे फैक्ट्री के कामकाज पर असर पड़ सकता है. प्रशासन ने मृतकों के परिवारों को हर संभव मदद देने का भरोसा दिया है. इस हादसे ने सिल्टारा औद्योगिक क्षेत्र में सुरक्षा नियमों को लेकर चिंता बढ़ा दी है. रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है और अधिकारी घटनास्थल पर पूरी सतर्कता बरत रहे हैं.

