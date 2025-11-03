अमरूद तोड़ने के विवाद में जीजा की हत्या... साले ने सिलबट्टे से वार कर ली जान

छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहां मामूली विवाद ने हत्या का रूप ले लिया. बताया जा रहा है कि साले ने अपने बहन के पति यानी जीजा की सिलबट्टा से सिर पर वार कर हत्या कर दी. यह घटना पद्मनाभपुर थाना क्षेत्र स्थित पंचशील नगर बोरसी की है. मृतक की पहचान राजकुमार शेट्टी के रूप में हुई है.

सिलबट्टे से हमले के बाद मौके पर ही गई जान

प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक दोपहर राजकुमार अपने साले गोविंद राम के घर अमरूद तोड़ने गया था. इसी दौरान दोनों के बीच जमीन बंटवारे को लेकर पुराना विवाद फिर से उभर आया. जिसके बाद कहासुनी इतनी बढ़ गई कि साले गोविंद ने आपा खो दिया और पहले डंडे से हमला किया, फिर सिलबट्टा (पत्थर का टुकड़ा) उठाकर जीजा राज कुमार के सिर पर कई वार कर दिए. गंभीर चोट लगने से राजकुमार शेट्टी की मौके पर ही मौत हो गई.

यह भी पढ़ें: मांग में सिंदूर, खामोश चेहरा और सच उगलते लब... कैमरे के सामने जीजा जी के मर्डर की वजह कुबूलती चली गई निधि साहू

घटना के बाद आसपास के लोगों में दहशत फैल गई. पड़ोसियों ने तत्काल पद्मनाभपुर थाना पुलिस को सूचना दी. मौके पर पहुंची पद्मनाभपुर थाना पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए अस्पताल भेजा और आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया. दुर्ग शहर एएसपी सुखनंदन राठौर ने बताया कि शुरुआती जांच में पता चला है कि विवाद की जड़ जमीन का बंटवारा था. राजकुमार शेट्टी अपने साले गोविंद राम के घर अमरूद तोड़ने गया था. इस बात पर आरोपी साले ने कहा कि पहले ही जमीन का बंटवारा हो चुका है और अब जीजा राज कुमार उनके हिस्से की जमीन से फल तोड़ रहे हैं. इसी बात पर झगड़ा हुआ और गुस्से में साले गोविंद ने हत्या कर दी.

Advertisement

परिवार ने कड़ी सजा की मांग

पुलिस के अनुसार, मृतक जीजा और आरोपी साले के बीच पिछले कुछ समय से संपत्ति को लेकर तनाव चल रहा था. परिवार में बंटवारा होने के बाद भी दोनों के बीच जमीन की सीमा को लेकर विवाद बना हुआ था. अमरूद तोड़ने की बात ने उसी पुराने तनाव को भड़का दिया. मृतक राजकुमार शेट्टी की मौके पर ही मौत के बाद इलाके में हड़कंप मच गया. आसपास के लोगों ने बताया कि दोनों के बीच अक्सर झगड़े होते रहते थे, लेकिन किसी ने यह नहीं सोचा था कि बात इतनी बढ़ जाएगी कि हत्या तक पहुंच जाएगी.

फिलहाल पुलिस ने आरोपी साले गोविंद को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. पुलिस अब हत्या के पीछे की पूरी पृष्ठभूमि, संपत्ति विवाद और अन्य संभावित कारणों की जांच कर रही है. पुलिस सूत्रों के अनुसार पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद हत्या की पुष्टि के साथ आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी. वहीं, मृतक के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. उन्होंने आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की है.

---- समाप्त ----