छत्तीसगढ़ में पहली बार होगा अखिल भारतीय DGP-IGP सम्मेलन, समापन सत्र में PM मोदी लेंगे हिस्सा

छत्तीसगढ़ पहली बार देशभर के पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों को एक साथ बुला रहा है. 28 से 30 नवंबर तक नया रायपुर स्थित नए मरीन ड्राइव परिसर में 60वां अखिल भारतीय DGP-IGP सम्मेलन होगा. इसमें न सिर्फ आंतरिक सुरक्षा के अहम मुद्दों पर चर्चा होगी, बल्कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में हाल की सफलताओं को भी रेखांकित किया जाएगा. उद्घाटन सत्र में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हिस्सा लेंगे. जबकि समापन सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे.

सूत्रों के अनुसार, इस सम्मेलन में आंतरिक सुरक्षा से जुड़े अहम विषयों पर चर्चा होगी. इसमें नक्सलवाद से निपटने की रणनीति, आतंकवाद विरोधी प्रयास, ड्रग्स नियंत्रण, साइबर सुरक्षा और सीमा प्रबंधन जैसे मुद्दे शामिल हैं.

विशेष तौर पर नक्सल प्रभावित इलाकों पर इस बार फोकस रहेगा. छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में हाल के समय में पुलिस और केंद्रीय बलों की संयुक्त रणनीति से उल्लेखनीय सफलता मिली है. सम्मेलन में इसी दिशा में आगे की योजनाओं और रणनीतियों पर मंथन होगा.

हाल के दिनों में छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में राज्य पुलिस और केंद्रीय बलों की संयुक्त रणनीतियों से उल्लेखनीय सफलताएं मिली हैं. अधिकारियों ने बताया, इस दिशा में भविष्य की योजनाओं पर भी चर्चा की जाएगी.

इससे पहले 2024 में ओडिशा के भुवनेश्वर में पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों का अखिल भारतीय सम्मेलन आयोजित किया गया था. ये कार्यक्रम 30 नवंबर से 1 दिसंबर, 2024 तक राज्य कन्वेंशन सेंटर, लोक सेवा भवन में चला था. इस कार्यक्रम में भी प्रधानमंत्री मोदी ने हिस्सा लिया था. पिछले वर्ष राष्ट्रीय सुरक्षा के महत्वपूर्ण विषयों पर विचार-विमर्श हुआ था.

