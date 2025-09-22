scorecardresearch
 

छत्तीसगढ़: नारायणपुर में नक्सलियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़, एक नक्सली ढेर

नारायणपुर में सुरक्षा बलों ने एक नक्सली को मार गिराया है. रविवार को सुरक्षा बलों को नक्सलियों के एक जंगल में छिपे होने की जानकारी लगी थी. जिसके बाद जवानों ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया और नक्सलियों के साथ मुठभेड़ हो गई.

नारायणपुर में मुठभेड़ में एक नक्सली ढेर. (Photo: Representational )
नारायणपुर में मुठभेड़ में एक नक्सली ढेर. (Photo: Representational )

छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में सुरक्षाबलों के साथ रविवार को नक्सलियों की मुठभेड़ हो गई. इस मुठभेड़ में जवानों ने एक नक्सली को मार गिराया. इस बात की जानकारी एक अधिकारी ने एक न्यूज एजेंसी को दी. एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि महाराष्ट्र से सटे अबूझमाड़ इलाके के एक जंगल में सुबह उस समय मुठभेड़ शुरू हो गई, जब सुरक्षा बलों की एक टीम तलाशी अभियान पर थी.

अधिकारी ने बताया कि इलाके में नक्सलियों की मौजूदगी की सूचना के आधार पर यह अभियान शुरू किया गया था. घटनास्थल से एक पुरुष नक्सली का शव बरामद किया गया है और रुक-रुक कर गोलीबारी जारी है. इस कार्रवाई के साथ इस साल अब तक छत्तीसगढ़ में अलग-अलग मुठभेड़ों में 248 नक्सली मारे जा चुके हैं.

इनमें से 219 नक्सली बस्तर संभाग (जिसमें सात जिले शामिल हैं) में मारे गए, जबकि 27 अन्य नक्सली रायपुर संभाग के गरियाबंद जिले में मारे गए. दुर्ग संभाग के मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी जिले में दो अन्य नक्सली मारे गए.

पुलिस के अनुसार 11 सितंबर को राज्य के गरियाबंद जिले में एक मुठभेड़ में प्रतिबंधित सीपीआई (माओवादी) के केंद्रीय समिति सदस्य मॉडम बालकृष्ण सहित दस नक्सली मारे गए थे. पुलिस की तरफ से नक्सलियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है. 

