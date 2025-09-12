scorecardresearch
 

छत्तीसगढ़: बीजापुर में नक्सलियों और सुरक्षाबलों के बीच जारी है मुठभेड़, दो नक्सली ढेर

बीजापुर जिले के दक्षिण-पश्चिमी क्षेत्र में नक्सलियों की मौजूदगी की खुफिया जानकारी मिलने के बाद सुरक्षाबलों ने एक सघन तलाशी अभियान शुरू किया था. इसी दौरान सुरक्षाबलों के साथ नक्सलियों की मुठभेड़ हो गई.

बीजापुर ऑपरेशन में सुरक्षाबलों को भारी हथियार मिले हैं (Photo-ITG)
छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में सुरक्षाबलों और नक्सलियों के बीच शुक्रवार सुबह से मुठभेड़ जारी है. अब तक की कार्रवाई में दो नक्सलियों के शव बरामद किए गए हैं. मौके से .303 रायफल समेत अन्य हथियार, विस्फोटक सामग्री और बड़ी मात्रा में दैनिक उपयोग की वस्तुएं भी जब्त की गई हैं.

बीजापुर पुलिस अधीक्षक जितेंद्र यादव ने बताया कि नक्सलियों की मौजूदगी की सूचना मिलने के बाद सुरक्षाबलों ने दक्षिण-पश्चिमी क्षेत्र में सर्च ऑपरेशन शुरू किया. इसी दौरान नक्सलियों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसके जवाब में जवानों ने भी मोर्चा संभाला. दोनों ओर से रुक-रुक कर गोलाबारी हो रही है.

पुलिस के अनुसार, ऑपरेशन अभी जारी है, ऐसे में मुठभेड़ के स्थान और ऑपरेशन में शामिल बलों की संख्या जैसी संवेदनशील जानकारी साझा नहीं की जा सकती. मुठभेड़ पूरी तरह खत्म होने के बाद विस्तृत जानकारी साझा की जाएगी.

 यह भी पढ़ें: छत्तीसगढ़ में बड़ा एनकाउंटर, 10 नक्सली ढेर, 1 करोड़ का इनामी बालकृष्ण भी मारा गया

गुरुवार को मारे गए थे 10 नक्सली

इस ऑपरेशन से एक बार फिर साफ हो गया है कि बीजापुर और आसपास के इलाकों में नक्सलियों की सक्रियता अभी भी बरकरार है. इससे पहले गुरुवार को छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में सुरक्षाबलों को बड़ी सफलता मिली थी. विशेष अभियान के दौरान एक करोड़ रुपये के इनामी नक्सली मनोज उर्फ मोडेम बालकृष्ण समेत 10 नक्सलियों को मार गिराया गया था.

खुफिया इनपुट मिलने के बाद यह ऑपरेशन बुधवार को शुरू किया गया था. इलाके में शीर्ष नक्सली नेता बालकृष्ण की मौजूदगी की पुष्टि हुई थी, जिसके बाद सुरक्षाबलों ने रणनीतिक घेराबंदी कर कार्रवाई की. मोडेम बालकृष्ण की मौत को सुरक्षाबलों ने बड़ी कामयाबी बताया है, क्योंकि वह लंबे समय से नक्सली गतिविधियों का नेतृत्व कर रहा था और कई बड़े हमलों में उसकी भूमिका रही थी.

