'लव जिहाद' से खफा BJP नेता ने दी सुपारी, मुंबई के शूटर ने तौसीफ मेमन के घर पर दागी गोली; हिंदू युवती को भगाने पर छिड़ा विवाद

शक्ति सिंह का हिंदूवादी संगठन से जुड़ाव है और वह सोशल मीडिया पर सक्रिय रहता है. उसका UP के प्रतापगढ़ के शूटर दुर्गेश पांडेय से सोशल मीडिया के जरिए संपर्क हुआ था, जिसे धार्मिक कांड बताकर कम राशि की सुपारी देकर कोरबा बुलाया गया था.

शूटर दुर्गेश पांडेय UP के प्रतापगढ़ का निवासी है.(Photo:ITG)
शूटर दुर्गेश पांडेय UP के प्रतापगढ़ का निवासी है.(Photo:ITG)

छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में समुदाय विशेष के एक परिवार के घर पर गोलीबारी कर दहशत फैलाने के आरोप में एक BJP नेता और सुपारी किलर सहित 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. सभी आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है. घटना का कारण 'लव जिहाद' बताया जा रहा है.

25 सितंबर की देर रात कोरबा जिले के कटघोरा थाना क्षेत्र के कसनियां गांव में समुदाय विशेष के घर के दरवाजे और दुकान के शटर पर दो गोलियां दागी गईं. भागते समय गोलीबारी करने वाले युवक को ग्रामीणों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया.

पुलिस सूत्रों के अनुसार, पूछताछ में युवक ने अपना नाम दुर्गेश पांडेय (22) बताया, जो उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ का निवासी है और वर्तमान में मुंबई में रहता है. उसने बताया कि वह कृष्णा नगर, कोरबा में रुका था. उसके दोस्त शक्ति सिंह ने उसे सुपारी देकर बुलाया था और कसनियां गांव के तौसीफ मेमन के परिवार को डराने का काम सौंपा था. वारदात का मास्टरमाइंड कोरबा का भाजपा नेता शक्ति सिंह था. दो अन्य लोग भी इस घटना में शामिल थे.

शूटर दुर्गेश पांडेय के बयान के आधार पर उसके दो सहयोगियों, आशीष जांगड़े और हर्ष, को गिरफ्तार किया गया. आरोपियों ने शक्ति सिंह को वारदात का मास्टरमाइंड बताया, जो घटना से ठीक पहले वहां से चला गया था. पुलिस ने साइबर सेल की मदद से शक्ति सिंह का पता लगाकर उसे रायपुर से गिरफ्तार किया. उसके साथ भागने में मदद करने वाले आशीष नामक एक अन्य युवक को भी गिरफ्तार किया गया.

मुख्य आरोपी शक्ति सिंह मूल रूप से झारखंड का निवासी है और कोरबा के कोसाबाड़ी मंडल में भाजपा का मंडल महामंत्री है. वह सोशल मीडिया पर भाजपा के मंत्रियों और वरिष्ठ नेताओं के साथ अपनी तस्वीरें शेयर करता रहा है.

कांग्रेस ने BJP सरकार को घेरा

छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट X पर शक्ति सिंह और कैबिनेट मंत्री लखनलाल देवांगन की तस्वीर साझा करते हुए लिखा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के शासन में अपराधियों को खुली छूट मिली है, जिससे सुपारी किलिंग जैसी घटनाएं आम हो गई हैं. 

उन्होंने कहा कि कोरबा के कटघोरा में हुए गोलीकांड का मास्टरमाइंड शक्ति सिंह उर्फ शक्ति दास भाजपा का सदस्य है, जो साबित करता है कि भाजपा अपराधियों को संरक्षण देती है. बैज ने साझा तस्वीर में शक्ति सिंह को कोरबा के विधायक और उद्योग एवं श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन को गुलदस्ता भेंट करते हुए दिखाया.

पुलिस इस सनसनीखेज घटना के कारण का खुलासा करने से बच रही है, लेकिन विभागीय सूत्रों के अनुसार, 'लव जिहाद' इस घटना का प्रमुख कारण है.

दरअसल, कटघोरा निवासी तौसीफ मेमन ने तीन महीने पहले एक हिंदू युवती को भगाकर पश्चिम बंगाल में शादी की थी. शक्ति सिंह इस शादी को 'लव जिहाद' मानकर नाराज था और तौसीफ को सबक सिखाना चाहता था. इसके लिए उसने अपने दोस्त दुर्गेश पांडेय को शामिल किया. दोनों की मुलाकात एक कार्यक्रम में हुई थी, जिसके बाद से वे संपर्क में थे. 

शक्ति सिंह के बुलावे पर दुर्गेश 17 सितंबर को कोरबा के कृष्णा नगर पहुंचा और आशीष के साथ किराए के मकान में रुका. घटना के दिन दुर्गेश एक बाइक से कोरबा से कटघोरा गया था. आशीष जांगड़े और हर्ष भी एक अन्य बाइक से कटघोरा पहुंचे और गोलीबारी के बाद कोरबा लौट गए. हालांकि, दुर्गेश का बाइक हादसे का शिकार हो गया और वह ग्रामीणों के हत्थे चढ़ गया.

