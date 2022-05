बिहार: BPSC का पेपर लीक, सोशल मीडिया पर वायरल हुए सवाल, छात्रों का हंगामा

बिहार प्रशासनिक सेवा यानी BPSC की परीक्षा का पेपर लीक हो गया है. दरअसल आज बिहार में बिहार लोक सेवा आयोग की 67वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा (PT परीक्षा) हो रही थी. इस दौरान बिहार के कई जिलों के परीक्षा सेंटर से पेपर लीक हो गया है परीक्षा शुरू होने से पहले ही पेपर सोशल मीडिया पर वायरल हो गया.

जब परीक्षा खत्म हो गई और उसके बाद वायरल सवालों का मिलान किया गया तो वो परीक्षा में आए सवालों से मैच हो गए. जैसे ही परीक्षार्थियों को इसकी खबर हुई, उसके बाद कई जिलों में अभ्यर्थियों ने हंगामा किया. आरा जिले में भी कुंवर सिंह कॉलेज में अभ्यर्थियों ने खूब हंगामा किया, जिसके बाद डीएम-एसपी समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे.

परीक्षा का C- सेट हुआ लीक

जानकारी के मुताबिक, बिहार लोक सेवा आयोग की पीटी परीक्षा का सी सेट का प्रश्न पत्र लीक हुआ है. आज बिहार के कई जिलों में 67वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्ष ली गई है. इस परीक्षा में प्रदेश से करीब छह लाख अभ्यर्थी शामिल हुए हैं. इस परीक्षा के लिए राज्य 38 जिलों में 1083 एग्जाम सेंटर बनाए गए थे. पटना में 83 केंद्र थे, जिन पर 55,710 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी है. परीक्षा को लेकर सभी केंद्रों पर मजिस्ट्रेट और दंडाधिकारी की नियुक्ति की गई थी.

आरा में छात्रों का हंगामा

वहीं आरा जिले के कुंवर सिंह कॉलेज में अभ्यर्थियों के एक वर्ग द्वारा फोन का इस्तेमाल करने का आरोप लगाने पर हंगामा मच गया. विरोध करने वाले छात्रों ने कहा कि उन्होंने (कॉलेज के अधिकारियों ने) हमें बताया कि हमारी परीक्षा में देरी होगी, लेकिन कुछ छात्रों ने दो अलग-अलग कमरों में दरवाजे बंद करके परीक्षा दी.' वहीं भोजपुर जिले के डीएम रोशन कुशवाहा ने बताया कि बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा में कुछ समस्या थी. जिन उम्मीदवारों को कोई समस्या है वे लिखित शिकायत दर्ज कर सकते हैं. हम इसे संकलित करेंगे और बीपीएससी को भेजेंगे. तदनुसार अंतिम निर्णय लिया जाएगा, लेकिन इस मुद्दे पर कोई सटीक जानकारी नहीं है.

There was some issue in the exam (for Bihar Public Service Commission (BPSC)). Candidates having an issue can file a written complaint, we will compile it and send it to BPSC. Final decision will be taken accordingly, but no exact info on the issue: Bhojpur DM Roshan Kushwaha pic.twitter.com/5nh45OFYv0