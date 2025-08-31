scorecardresearch
 

65 साल से ज्यादा उम्र के लोग इन नट्स और ड्राई फ्रूट्स से रहें दूर, ये हैं हेल्दी

बढ़ती उम्र में ड्राई फ्रूट्स का सेवन सेहत के लिए फायदेमंद हो सकता है, लेकिन सही नट्स का चुनाव करना जरूरी है. अखरोट, बादाम, मूंगफली और पिस्ता जैसे नट्स हार्ट हेल्थ, ब्रेन फंक्शनिंग और हड्डियों की मजबूती में मदद कर सकते हैं, जबकि सुपारी, सॉल्टेड और फ्राइड नट्स जैसे नट्स से बचना चाहिए.

worst dry fruits nuts for seniors people over 65 years of age
ड्राई फ्रूट्स को सेहत के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है. लेकिन ड्राई फ्रूट्स खाते समय जरूरी है कि आप कुछ बातों का ख्याल रखें. अगर आपकी उम्र 60 या 65 साल के आसपास है या उससे ज्यादा है, तो अपनी डाइट में सही नट्स (ड्राई फ्रूट्स) को शामिल करना आपकी सेहत के लिए बेहद फायदेमंद हो सकता है. नट्स न केवल आपकी हार्ट हेल्थ में मदद करते हैं, बल्कि वे डायबिटीज को भी मैनेज करने में सहायक होते हैं. साथ ही ये आपकी हड्डियों को मजबूत करते हैं और आपकी याददाश्त व दिमाग की फंक्शनिंग को बेहतर बनाते हैं.

भारत में बादाम, अखरोट, काजू, पिस्ता जैसे ड्राई फ्रूट्स को हम आमतौर पर नट्स के रूप में जानते हैं. आयुर्वेद और विज्ञान दोनों भी मानते हैं कि ये नट्स हमारी सेहत के लिए बहुत फायदेमंद हैं. लेकिन जैसे-जैसे उम्र बढ़ती है, शरीर की पाचन शक्ति कमजोर होने लगती है, इसलिए जरूरत से ज्यादा या गलत नट्स का सेवन सेहत को नुकसान भी पहुंचा सकता है. इसलिए सही नट्स का चुनाव करना जरूरी हो जाता है.

सीनियर सिटीजन के लिए सबसे अच्छे नट्स में अखरोट (वॉलनट्स) सबसे ऊपर है. अखरोट में पाए जाने वाले ओमेगा-3 फैटी एसिड दिल की नसों को स्वस्थ रखते हैं और सूजन को कम करते हैं. साथ ही ये दिमाग की याददाश्त को बढ़ाते हैं. इसके बाद बादाम (आमंड्स) हैं, जो दिल के लिए फायदेमंद होते हैं. भिगोकर खाए गए बादाम हड्डियां मजबूत करते हैं और कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करते हैं.

 मूंगफली में प्रोटीन, विटामिन ई और एंटीऑक्सीडेंट्स अच्छे स्तर पर होते हैं. लेकिन ध्यान रखें कि मूंगफली हमेशा भुनी या बिना नमक वाली होनी चाहिए, मसालेदार या पैकेट वाली मूंगफली से बचें. चौथा नट है पिस्ता, जो पोटैशियम और फाइटोस्ट्रॉल्स से भरपूर होता है. पिस्ता वजन नियंत्रित करने में मदद करता है और डायबिटीज के मरीजों के लिए भी उपयोगी है.

इसके अलावा हेज़ल नट्स, ब्राज़ील नट्स और मखाना भी सीनियर्स के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं.

लेकिन कुछ नट्स हैं जिन्हें बुढ़ापे में खाने से बचना चाहिए. जैसे सुपारी (बीटल नट), जो माउथ कैंसर समेत कई गंभीर बीमारियों का कारण बन सकती है. सॉल्टेड, फ्राइड या मसालेदार नट्स ज्यादा खतरनाक होते हैं क्योंकि ये ब्लड प्रेशर को बढ़ाते हैं और दिल की बीमारी का खतरा बढ़ाते हैं. काजू भी सीनियर लोगों के लिए ज्यादा सेफ नहीं क्योंकि इसमें सैचुरेटेड फैट ज्यादा होता है जो कैलोरी और वजन बढ़ाने में मदद करते है. लास्ट में मैकडेमिया और पिकंस जैसे नट्स भी सीनियर्स के लिए सही नहीं हैं क्योंकि इनमें बहुत ज्यादा कैलोरी और फैट होता है.

इसलिए, सीनियर लोगों को अपनी डाइट में नेचुरल, बिना नमक या मसाले वाले नट्स को शामिल करना चाहिए और गलत और अनहेल्दी नट्स से बचना चाहिए. सही नट्स का चुवनाव आपकी सेहत को बेहतर बनाएगा, दिल को मजबूत रखेगा और दिमाग की क्षमता को बढ़ाएगा. 

