Kidney Health: किडनी को अंदर ही अंदर गलाती हैं ये 4 ड्रिंक्स! यूरोलॉजिस्ट ने बताया कैसे बचें!

यूरोलॉजिस्ट डॉ. तारेक पाचा का कहना है कि ओवरऑल हेल्थ के लिए किडनी का सही रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह हर वक्त हमारे शरीर से जहरीले तत्वों को छानकर निकालने का काम करती है. मगर हम रोजाना कुछ ऐसी ड्रिंक्स पीते हैं, जिनका हमारी किडनी पर बुरा असर पड़ता है और किडनी की बीमारियों का जोखिम दोगुना हो जाता है.

सोडा-कॉफी शरीर के कुछ अंगों को नुकसान पहुंचाती है. (Photo:freepik)
सोडा-कॉफी शरीर के कुछ अंगों को नुकसान पहुंचाती है. (Photo:freepik)

Worst Drinks For Kidney Health: लाइफस्टाइल का असर सीधे हमारी सेहत पर पड़ता है, अगर हमारा खानपान सही होता है तो हमें बीमारियां कम घेरती हैं. मगर जंक फूड और अनहेल्दी फूड्स और खराब लाइफस्टाइल की वजह से गंभीर समस्या हमें अपनी चपेट में ले रही है और इसकी वजह से ही दुनियाभर में मोटोपा, कैंसर, फैटी लिवर और किडनी फेलियर जैसे खतरनाक बीमारियों से पीड़ित लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है. 

अगर आप अपनी किडनी को नुकसान से बचाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको अपनी डाइट का खास ध्यान रखने की जरूरत है. हम रोजमर्रा में ऐसा ड्रिंक्स का सेवन करते हैं जो हमारी किडनी के लिए तो किसी जहर की तरह काम करती हैं. यह शरीर में जाने के बाद धीरे-धीरे किडनी को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देती हैं और इस बात से अनजान आप इन ड्रिंक्स को भरपूर मजा लेते हैं. 

मिशिगन स्थित यूरोलॉजिस्ट डॉ. तारेक पाचा ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर किया है, जिसमें उन्होंने डेली ड्रिंक्स के किडनी पर साइड इफेक्ट्स के बारे में बताया है. इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया है कि इन ड्रिंक्स के अलावा क्या ऑप्शन चुन सकते हैं. जो आपकी किडनी और शरीर के दूसरे किसी अंग को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे.डॉ. पाचा ने बताया कि हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए किडनी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये 24 घंटे जहरीले पदार्थों को छानने के लिए काम करती है. मगर कुछ ड्रिंक्स इसके काम में रूकावट बन सकते हैं,जिनसे समय रहते दूरी बनानी चाहिए. 

सोडा 

आमतौर पर सोडा का इस्तेमाल खाने के साथ किया जाता है, पिज्जा-बर्गर के साथ लोग सोडा पीना काफी पसंद करते हैं. मगर यूरोलॉजिस्ट की लिस्ट में किडनी को हानि पहुंचाने वाली ड्रिंक्स में सोडा टॉप पर है. इनमें फॉस्फोरिक एसिड भरपूर मात्रा में होता है, जिससे किडनी स्टोन होने का खतरा बढ़ जाता है.

इसके अलावा सोडा पीने से शुगर लेवल हाई हो जाता है और इससे डायबिटीज, हाई बीपी और मोटापे का खतरा दोगुना हो जाता है. सोडा के जगह डॉ. पाचा ने लोगों को नींबू  या स्पार्कलिंग पानी पीने की सलाह दी है. 

ज्यादा कॉफी पीना 

सुबह से लेकर रात तक कुछ लोग कॉफी हद से ज्यादा पी लेते हैं, जो उनकी किडनी पर असर डालता है. ऑफिस में सुस्ती मिटाने के लिए लोग अक्सर कॉफी का सहारा लेते हैं, लेकिन यह उनकी नींद तो भले ही भगा देता है, मगर कॉफी में मौजूद कैफीन की मात्रा ज्यादा होने पर यह किडनी को डिहाइड्रेट कर सकता है और ब्लड प्रेशर बढ़ा सकता है.

यह दोनों ही किडनी पर दवाब डालती हैं, इसलिए डॉक्टर इसकी बजाय अच्छी क्वालिटी वाली कॉफी, दिन में दो से तीन कप तक सीमित रखने की सलाह दी. कॉफी के अलावा उन्होंने ग्रीन टी पीने की सलाह दी.

 स्पोर्ट्स ड्रिंक्स

स्पोर्ट्स ड्रिंक्स अक्सर ही खिलाड़ी पीते हैं, जिन्हें अधिक फिजिकल एक्टीविटी के बाद ज्यादा पसीना आता है. इन स्पोर्ट्स ड्रिंक्स को इलेक्ट्रोलाइट्स और मिनरल्स से भरपूर माना जाता है, जो एनर्जी बढ़ाने में मदद करते हैं. हालांकि यूरोलॉजिस्ट के अनुसार, इन स्पोर्ट्स ड्रिंक्स में चीनी, खासकर आर्टिफिशियल शुगर भी बहुत अधिक होती है, जिससे ब्लड शुगर हाई होता है और आपके गुर्दे पर दबाव पड़ता है. 

स्मूदी

किडनी को नुकसान पहुंचाने वाली ड्रिंक्स की लिस्ट में एक नाम स्मूदी का भी है, जो पालक जैसी पत्तेदार सब्जियों से बनाई जाती है. यह सेहत के लिए अच्छी होती है, मगर स्मदी की मात्रा मायने रखती है. क्योंकि अधिक मात्रा में लेने पर ऑक्सीलेट लेवल ज्यादा हो सकता है, जिससे किडनी स्टोन बढ़ जाता है.


 

