80 साल से जिम में वर्कआउट कर रहे हैं ये बॉडीबिल्डर 'दादा'... 100 की उम्र में भी फिट, बताया सीक्रेट

Worlds oldest bodybuilder: एंड्रयू बोस्टिन्टो दुनिया के सबसे उम्रदराज बॉडीबिल्डर हैं, जो अपनी फिटनेस के लिए जाने जाते हैं. वह अभी 100 साल के हैं और आज भी बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशंस में पार्टिसिपेट करते हैं. पिछले करीब 80 सालों से एंड्रयू वर्कआउट कर रहे हैं. मई 2025 में उन्होंने अपने 100वें जन्मदिन के 4 महीने बाद नेशनल जिम एसोसिएशन इंक. (एनजीए) के फिजिक कॉम्पिटिशन में चैंपियनशिप बेल्ट जीता था. एंड्रयू के मुताबिक वह अभी भी काफी अच्छा फील करते हैं और उन्हें उम्र के कारण होने वाली परेशानियों के अलावा कोई शारीरिक समस्या नहीं है. एंड्रयू आखिर अपनी लंबी उम्र का सीक्रेट किसे मानते हैं, इस बारे में उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया.

13 की उम्र से कर रहे हैं एक्सरसाइज

एंड्रयू ने बताया, 'मैंने कभी बूढ़ा होने के बारे में नहीं सोचा था. मैं आज भी यही करता हूं, कल भी यही करूंगा. मैं 13 साल से भी कम उम्र से वर्कआउट कर रहा हूं. मैं पहले पार्क में वर्कआउट करता था. फिर मैं जिमनास्टिक और हैंड बैलेंसर बन गया. फिर 17 साल की उम्र में मैंने मॉडलिंग भी की थी. मैंने 1977 में 52 वर्ष की आयु में ”सीनियर मिस्टर अमेरिका” का खिताब जीता और मैंने अमेरिकी सेना में 29 साल सेवाएं भी दीं.'

'जो लोग लंबे समय तक स्वस्थ और तंदुरुस्त रहना चाहते हैं, उनके लिए मेरी सबसे अच्छी सलाह काफी आसान है. पहली बात तो वे लोग याद रखें कि वे क्या हासिल करना चाहते हैं. उन लोगों की बात मत सुनिए जो आपको बता रहे हैं कि आप क्या करें और क्या नहीं. नकारात्मक बातों पर ध्यान मत दीजिए.'

एंड्रयू की डाइट

जब एंड्रयू युवावस्था में थे और हैवी ट्रेनिंग कर रहे थे तब वे हाई प्रोटीन, लो कार्ब वाली डाइट लेते थे. उनकी डाइट में 2 सर्विंग फल और 2 सर्विंग सलाद के साथ 15 गिलास पानी भी शामिल था. लेकिन अब उनके शरीर को अधिक खाने की जरूरत नहीं है. वे प्रोटीन वाली चीजें खाना पसंद करते हैं जिसमें तले हुए अंडे, दही, स्पेगेटी और मीटबॉल शामिल होता है. उनका कहना है कि उन्होंने कभी स्मोकिंग नहीं की और ना ही कभी शराब पी है.

एंड्रयू का वर्कआउट

100 साल की उम्र में भी एंड्रयू हफ्ते में 5 से 6 दिन वेट ट्रेनिंग करते हैं. वह फिजिकल रूप से भी अच्छी स्थिति में हैं. वह जब भी जिम में जाते हैं वे ट्रेडिशनल 6-7 तरह की एक्सरसाइज करते हैं. वह वही एक्सरसाइज करते हैं जो पिछले कई सालों से कर रहे हैं, वह इंटेंसिटी और वेट कम कर दिया है. वे डिप्स और चिन अप्स एक्सरसाइज भी कर लेते हैं. नी पुश-अप्स के साथ नॉर्मल पुश-अप्स भी कर लेते हैं.

अपने बारे में क्या सोचते हैं?

एंड्रयू को पता है कि वह जो कर रहे हैं वह उनकी उम्र में सामान्य नहीं है लेकिन वे कहते हैं, 'जब तक मुझे वह काम पसंद है जो मैं कर रहा हूं, मुझे वह करते रहना है. मेरे लिए एक्सरसाइज उस समय भी एक मार्गदर्शक की तरह काम आई जब मुझे इसकी काफी जरूरत थी. वे कहते हैं मेरी मां की जेब में एक भी पैसा नहीं था. मुझे क्रिसमस को तोहफा भी नहीं मिलता था और एक्सरसाइज के कारण मुझे करियर में आगे बढ़ने में मदद मिली.'

