सर्दियों में रातभर खांसता है बच्चा? घर पर आजमाएं डॉक्टर की बताईं ये 4 आसान टिप्स

ठंड के दिनों में बच्चे दिनभर ठीक करते हैं, लेकिन रात में खांसी करने लगते है. ऐसे में डॉक्टर संतोष ने बताया है कि आखिर क्यों रात के समय बच्चों की खांसी बढ़ जाती है और इसे कैसे कम किया जा सकता है.

सर्दियों में खांसी की दिक्कत ज्यादा हो जाती है. (Photo: ITG)
Winter Baby Health Tips: सर्दियों का मौसम आते ही छोटे बच्चों में खांसी-जुकाम की समस्या बहुत तेजी से बढ़ जाती है. खासकर 2 साल से छोटे बच्चे रात में ज्यादा खांसी करते हैं, जिससे नींद भी खराब होती है और पैरेंट्स भी परेशान हो जाते हैं. दिल्ली–एनसीआर जैसे शहरों में तो प्रदूषण, स्मॉग और ठंडी हवाओं की वजह से यह स्थिति और गंभीर हो रखी है. 

रात को ज्यादा खांसी क्यों होती है?

इस समस्या पर पेडियाट्रिशन डॉ. संतोष यादव, जिन्हें इंस्टाग्राम पर Parenting Tips Surat के नाम से जाना जाता है, ने एक वीडियो शेयर किया है. उन्होंने बताया कि आखिर क्यों सर्दियों में बच्चों को इस तरह की परेशानी अधिक होती है और पैरेंट्स किन उपायों से अपने बच्चे को आराम दिला सकते हैं. 

ठंड आते ही सूखी हवा चलती है, जिससे बच्चों की बंद नाक, नाक से पानी बहना और रात में लगातार खांसी आने की दिक्कत बढ़ जाती है. इससे माता-पिता परेशान हो जाते हैं और उनको समझ नहीं आता है कि पूरे दिन बच्चा ठीक रहता है, लेकिन रात होते ही अचानक उसको खांसी शुरू हो जाती है. 

रात को खांसी के कारण

डॉ. संतोष ने बताया कि बच्चों में सर्दियों में खांसी आमतौर पर इसलिए होती है क्योंकि बलगम गाढ़ा हो जाता है, नाक बंद हो जाती है, और लेटने की पोजिशन में बलगम गले में पीछे की ओर टपकता है. इससे सांस की नली में जलन होती है और रात में खांसी शुरू हो जाती है.

इस समस्या से कैसे पाएं छुटकारा!

छोटे बच्चों को होने वाली खांसी-जुकाम की समस्या अक्सर पैरेंट्स को परेशान कर देती है. लेकिन कुछ बेहद आसान उपाय ऐसे हैं, जिन्हें डेली रुटीन में शामिल कर दिया जाए तो बच्चे को काफी आराम मिलता है.

डॉक्टर संतोष ने मुताबिक, सलाइन ड्रॉप्स, कमरे में ह्यूमिडिफायर, सोते समय बच्चे का सिर थोड़ा ऊंचा रखना और रात में गर्म लिक्विड देना. इन चीजों से बच्चे की खांसी को कंट्रोल करने में मदद करते हैं.

सलाइन ड्रॉप्स 

  • यह बच्चे की नाक में जमा सूखे म्यूकस को नरम करता है.
  • नाक खुलने से बच्चा आसानी से सांस ले पाता है.
  • रात में सांस रुक-रुककर लेने या म्यूकस नीचे जाने से होने वाली खांसी में राहत मिलती है.
  • यह खासकर 6 महीने से 2 साल के बच्चों के लिए फायदेमंद होता है, क्योंकि वो खुद अपनी नाक साफ नहीं कर पाते हैं. 

ह्यूमिडिफायर

  • यह कमरे की हवा में नमी बढ़ाता है.
  • सूखी हवा से गले को होने वाली जलन कम होती है.
  • बच्चे आराम से सो पाते हैं क्योंकि गला सूखा नहीं रहता.
  • रात में बार-बार उठकर खांसने की दिक्कत कम हो जाती है

सिर ऊंचा रखना

रात को बच्चों का सिर ऊंचा रखने से बच्चों की नाक में म्यूकस जमा नहीं होता है, जिससे उनको सांस लेने में सोते समय परेशानी नहीं होती है. 

हॉट लिक्विड पिलाना 

गर्म लिक्विड पीने से बच्चों के गले की सूजन कम करता है और इससे गले को आराम भी मिलता है. 

---- समाप्त ----
