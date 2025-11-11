scorecardresearch
 

हड्डियों के डॉक्टर ने घटाया 23 Kg वजन...खुद बताया कौन सी 5 चीजें की थीं फॉलो

चेन्नई के ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉ. संतोष जैकब ने अपने व्यस्त शेड्यूल के बावजूद 23 किलो वजन कम किया और कमर का साइज 8 इंच घटाया है. उन्होंने अपना वेट लॉस सीक्रेट बताया है.

डॉ. संतोष जैकब का वजन 113 किलो हो गया था. (Photo: Instagram/drsanthoshjacob)
डॉ. संतोष जैकब का वजन 113 किलो हो गया था. (Photo: Instagram/drsanthoshjacob)

45 साल के एक डॉक्टर ने अपना ट्रांसफॉर्मेशन किया है. इतने बिजी शेड्यूल के बाद उन्होंने अपनी फिटनेस के लिए समय दिया और अच्छी डाइट और कंसिस्टेंट रहकर अपना करीब 23 किलो वजन कम किया है. साथ ही उनकी कमर का साइज भी 8 इंच कम हुआ. चेन्नई के इन डॉक्टर का नाम डॉ. संतोष जैकब है जो ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं. 15 सालों से अधिक एक्सपीरियंस वाले इन डॉक्टर ने अपनी जर्नी इंस्टाग्राम पर शेयर की है और वो 5 तरीके भी बताए हैं जिससे उन्होंने वजन कम किया है. तो आइए डॉक्टर के अपनाए हुए वेट लॉस टिप्स के बारे में भी जान लीजिए.

ऑनलाइन फूड मंगाना बंद किया. (Stopped Ordering Food Online)

डॉ. संतोष ने बताया कि सबसे पहले मैंने बाहर का खाना और ऑनलाइन फूड ऑर्डर करना बंद किया. दरअसल, जब कोई बार-बार बाहर का खाना खाता है तो वह कितना तेल, मसाला और अन्य चीजें खा रहा है, इस बारे में उसे जानकारी नहीं होती. मैंने घर पर ही हेल्दी चीजों को एक्सप्लोर किया और उन्हें कम तेल और कम मसालों में बनाना शुरू किया. मैंने अपने प्रोटीन इंटेक को बढ़ाया था.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Dr Santhosh Jacob MBBS,DNB,MCh,DABRM,PhD (@drsanthoshjacob)

रोजाना पैदल चलना शुरू किया (Committed to Walking Daily)

डॉ. संतोष ने रोजाना पैदल चलने की आदत डाली. उनका कहना था कि चाहे मौसम खराब हो, मूड खराब हो या दिन कितना भी व्यस्त क्यों न हो, मैंने खुद से वादा किया कि रोजाना कम से कम 10 हजार कदम जरूर चलेंगे. उन्होंने करीब 1 साल तक ये रूटीन फॉलो किया और 90 प्रतिशत तक इस रुटीन को फॉलो करने में मदद मिली.

फिटनेस और न्यूट्रिशन के बारे में जाना (Educated Myself on Nutrition & Exercise)

तीसरी बदलाव ये था कि उन्होंने फिटनेस और न्यूट्रीशन के बारे में सीखना शुरू किया. उन्होंने 2019 से ही यह समझना शुरू किया कि शरीर कैसे काम करता है, खाने का क्या असर होता है और सही वर्कआउट कैसे चुना जाता है. इसके बाद उन्होंने हफ्ते में 3-4 दिन वेट ट्रेनिंग शुरू की. इससे उन्हें रिजल्ट मिलने शुरू हुए.

अल्कोहॉल और सोशल गेदरिंग बंद की (Cut Down on Alcohol & Social Traps)

डॉ. संतोष ने जो एक अहम बदलाव किया वो था, बाहर जाकर खाने-पीने की आदत कम करना. उन्होंने अल्कोहल को हफ्ते में सिर्फ 1 बार तक सीमित कर दिया और कई बार महीने में सिर्फ 2 बार ही पिया. पार्टी वगैरह हमारी फिटनेस प्रोग्रेस को चुपचाप पीछे खींच लेती हैं इसलिए उन्होंने वहां जाना बंद कर दिया.

रेस्ट और रिकवरी पर फोकस (Prioritized Sleep & Recovery)

डॉ. संतोष ने नींद और रिकवरी को प्राथमिकता दी. वह हर रात करीब 6 घंटे की क्वालिटी नींद लेते थे. इससे उनकी बॉडी रिकवर हुई और अगले दिन एनर्जी के साथ उठने में मदद मिली.

---- समाप्त ----
