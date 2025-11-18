Weight Loss Story: 86 से 57 किलो...22 साल की लड़की ने घटाया 29 kg वजन, ये था तरीका

Weight loss Story: 22 वर्ष की मेडो हैरिसन ने अपना करीब 29 किलो वजन कम किया है. वजन कम करने के लिए वह पहले भी कई बार अलग-अलग डाइट्स, अलग-अलग रूटीन फॉलो कर चुकी थीं लेकिन जब उन्होंने अपनी न्यू ईयर 2024 की पार्टी के फोटोज देखे तो उन्हें अहसास हुआ कि अब उन्हें वजन कम करने की जरूरत है. उन्होंने महसूस किया कि जीवन बदलना है तो शुरुआत भी उन्हें ही करनी होगी. बस फिर क्या था कुछ ही समय में उन्होंने आसान तरीके से अपना 29 किलो वजन कम कर लिया जो पहले 86 किलो था.

कैसे बढ़ा था वजन?

मेडो का कहना है, '21 साल की उम्र में उनका वजन सबसे अधिक पहुंच गया था. फैमिली-फ्रेंड्स के साथ समय बिताना उन्हें पसंद ता लेकिन हर बार बाहर निकलना उनके लिए स्ट्रेस जैसा लगने लगा था. फोटो खिंचवाने से बचना, कपड़ों के न फिट होने की चिंता और लगातार खुद की आलोचना सुनना, जैसी चीजों से वो ओवरईटिंग की ओर चली गईं.



काम का दबाव और इमोशनल थकान के दौरान वह अक्सर मीठी और तेल वाली चीजें और अधिक खा लेतीं फिर बाद में अफसोस करतीं. यह उनके लिए एक ऐसा सर्किल बन गया था जिसके कारण उनका लगातार वजन बढ़ता गया.

वेट लॉस के लिए अपनाई डाइट

मेडो की मां पहले एक फिटनेस मैग्जीन पढ़ती थीं तो मेडो ने भी घर में पड़ी उनकी मैग्जीन पढ़कर मोटिवेशन लिया. उन्होंने उसमें बताई हुई चीजों को 7 दिन तक फॉलो किया जिससे उनका वजन कम होने लगा.



उस डाइट ने मेडो को अट्रैक्ट किया क्योंकि उस डाइट में कुछ भी खाना छोड़ने की जरूरत नहीं थी बल्कि बैलेंस से खाना था. मेडो चाहें तो कभी-कभार अपनी पसंद की ड्रिंक भी ले सकती थीं. उन्होंने हाई कालोरी वाले स्नैक्स को हेल्दी चीजों से रिप्लेस कर दिया. जब भी इमोशनली कमजोर महसूस किया, तब उन्होंने अपने आप पर कंट्रोल किया. वह डाइट मे ंचिकन, अंडे, चावल, ड्राई फ्रूट्स, ओट्स, सैंडविच खाती थीं.

वेट लॉस के लिए वर्कआउट



मेडो वर्कआउट की अपेक्षा डाइट पर अधिक ध्यान देती थीं. लेकिन वजन कम होते ही उन्होंने अपने रूटीन में फिजिकल एक्टिविटी को भी शामिल किया. वो सुबह की शुरुआत सिर्फ तेज वॉक से करती थीं और फिर धीरे-धीरे हल्का कार्डियो तथा घर पर करने वाली आसान एक्सरसाइज करने लगीं. ऐसा करके उन्होंने अपना 29 किलो वजन कम कर लिया.

