Weight Loss Story: 90 दिन में 6.5 इंच कम हुई कमर, घटा 20 Kg वजन... जानें सीक्रेट

Weight Loss Story: एक शख्स ने 90 दिन में 20 किलो वजन और 6.5 इंच कमर कम की है. उनके फिटनेस कोच ने वेट लॉस जर्नी शेयर की है और बताया है कि उन्होंने कैसे वजन कम किया है.

फिटनेस कोच डैन गो ने अपने क्लाइंट बिल का ट्रांसफॉर्मेशन कराया है. (Photot: Instagram/danfounder)
फिटनेस कोच डैन गो ने अपने क्लाइंट बिल का ट्रांसफॉर्मेशन कराया है. (Photot: Instagram/danfounder)

Weight Loss Story: वजन कम करने वाले लोग डाइट और वर्कआउट से वजन कम करने की कोशिश करते हैं. जिन्हें पूरी जानकारी नहीं होती वे लोग एक्स्ट्रीम कार्डियो या फिर स्ट्रिक्ट डाइटिंग से वजन कम करने की कोशिश करते हैं. लेकिन हाल ही में एक फिटनेस कोच डैन गो ने अपने क्लाइंट बिल को बेहद आसान तरीके से वेट लॉस करने में मदद की. फिटनेस कोच ने दावा किया कि बिल का वज़न 105 किलो से घटकर 85 किलो हो गया और बिना कोई कार्डियो किए उनकी कमर 6.5 इंच कम हो गई.

कोच डैन ने अपने क्लाइंट की जर्नी इंस्टाग्राम पर शेयर की है और यह  भी बताया है कि उसने कैसे वजन कम किया. तो आइए जानते हैं 20 किलो वजन और 6.5 इंच कमर कम करने के लिए उन्होंने क्या-क्या किया?

बिना कार्डियो के कैसे हुआ वेट लॉस?

डैन ने अपने क्लाइंट का फोटो शेयर करते हुए इंस्टाग्राम पर लिखा, 'बिल ने 90 दिनों में करीब 20 किलो वजन कम किया है और उन्होंने कोई कार्डियो नहीं किया. उनकी कमर भी 6.5 इंच कम हुई है. उनकी एनर्जी और कॉन्फिडेंस काफी बढ़ गया है. वह अब फैमिली के साथ अधिक समय बिता पा रहे हैं और काफी अच्छा महसूस कर रहे हैं.

फिटनेस कोच के अनुसार, बिल रोजाना अपना वजन कम करते थे और हफ्ते में 1 बार अपनी कमर मापते थे. वो हर हफ्ते अपनी प्रोग्रेस देखने के लिए फोटो लेते थे और फिर फैट पर्सेंट चैक करने के लिए DEXA स्कैन करते थे. इससे उन्हें अपनी प्रोग्रेस पर नजर रखने में मदद मिली.

बिल के सोने और जागने के रूटीन के आधार पर एक मील प्लान तैयार किया गया जो कि कैलोरी डेफिसिट वाला था. इसमें पोष्क तत्व भरपूर मात्रा में थे. उनके प्रोटीन को 0.8 ग्राम प्रति किलो के हिसाब से रखा गया था जिसमें से सुबह 30 ग्राम प्रोटीन लेते थे, स्नैक्स खाना बंद कर दिया था और सोने से 3 घंटे पहले भी वे कुछ नहीं खाते थे.

समय की कमी के कारण बिल हर हफ्ते कम से कम 2 बार 30-मिनट के वर्कआउट करते थे. सुबह और रात में टहलते थे और रोजाना कम से कम 8 हजार कदम चलने का लक्ष्य रखते थे. इन दोनों तरीकों से उसका स्ट्रेस लेवल कम हुआ और वजन कम हुआ.

बिल की डाइट फ्लेग्जिबिल भी थी क्योंकि वह कई पार्टीज में जाते थे और ट्रेवल भी करते थे. कई बार वो कॉरटेल भी पीते थे लेकिन उसे आसानी से मैनेज कर लिया जाता था जिससे उन्हें किसी चीज को खाने की क्रेविंग नहीं होती थी.

बिल ने अपने आपको अच्छे लेवल पर देखना शुरू किया जिससे उन्हें मेंटल रूप से स्टेबिलिटी मिली. इन सभी चीजों ने धीरे-धीरे उन्हें रिजल्ट दिए और वजन कम हुआ.

