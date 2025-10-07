Weight Loss Story: 146 किलो की लड़की ने घटाया 78 Kg वजन, अपनाया था ये आसान तरीका

Weight Loss Story: अक्सर लोग वजन कम करने को काफी मुश्किल काम मानते हैं लेकिन एक लेडी ने अपना करीब 78 किलो वजन कम किया है. इंग्लैंड के ईस्ट मिडलैंड्स की रहने वाली 26 साल की एल्ली जेफरीज लंबे समय से खाने की लत से जूझ रही थीं. इस कारण उनका वजन बढ़कर 146 किलो हो गया था. जब वे अपने आपको आइने में देखती थीं तो उन्हें रोना आ जाता था. उनके पति रीसभी इसी समस्या से गुजर रहे थे और उनका वजन भी काफी अधिक था. दोनों ने साथ मिलकर वजन घटाने का सफर शुरू करने का फैसला किया और अब उन्हें पहचानना मुश्किल है.

कैसी रही फिटनेस जर्नी?

जनवरी 2022 में कपल ने तय किया कि वे अपनी जिंदगी का रुख बदलेंगे. इसके लिए उन्होंने सबसे पहले गैस्ट्रिक स्लीव सर्जरी कराई. इस प्रोसीजर में पेट का बड़ा हिस्सा हटा दिया जाता है ताकि खाना कम खाया जा सके. इस सर्जरी के बाद दोनों ने मिलकर करीब 152 किलो वजन घटाया. एल्ली का वजन अब सिर्फ 68 किलो रह गया है, जबकि रीस भी काफी पतले हो गए हैं. सर्जरी के बाद दोनों ने अपने शरीर से एक्स्ट्रा स्किन हटाने के लिए टमी टक सर्जरी भी कराई जिसमें उनके करीब 20 लाख रुपये खर्च हुए. दोनों की जो भी बचत थी उन्होंने अपने सेहत पर लगा दी क्योंकि घर खरीदने से पहले उन्हें अपनी जान प्यारी थी.

अब कैसी है लाइफस्टाइल?

एल्ली और रीस दोनों पहले से ज्यादा एक्टिव हैं और साथ में एक्सरसाइज करते हैं और हेल्दी फूड खाते हैं. एल्ली ने अपनी ट्रांसफॉर्मेशन की फोटो-वीडियो सोशल मीडिया पर भी शेयर की है जहां लोग उनकी काफी तारीफ करते हैं.

रोजाना जंक फूड खाते थे

एल्ली और रीस पहले रोजाना सिर्फ जंक और फास्ट फूड ही खाते थे जिसमें चॉकलेट और कोला शामिल थी. लेकिन फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाकर और डाइट में से मीठी चीजें, जंक फूड और प्रोसेस्ड फूड को हटाकर दोनों ने अपना इतना वजन कम किया है.

