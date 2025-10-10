scorecardresearch
 

Weight Loss Story: 165 से 87 किलो! 3 बच्चों के पिता ने कैसे घटाया 78 किलो वजन, खुद बताया क्या खाते थे

weight loss story: 165 किलो के एक शख्स ने अपना करीब 78 किलो वजन कम किया है और अब वे पहचानने में भी नहीं आ रहे हैं. उन्होंने वजन कम करने के लिए क्या किया, इस बारे में जानेंगे.

जेम्स अब काफी फिट हो गए हैं. (Photo: Sliming World)
अक्सर लोग अपना वजन तब करना शुरू करते हैं जब उन्हें अहसास होता है कि उनका स्वास्थ्य खराब हो रहा है या फिर उनके बढ़े हुए वजन का असर उनकी रोजाना की लाइफस्टाइल पर पड़ रहा है. ऐसा ही हुआ एक 3 बच्चों के पिता के साथ. उनका वजन करीब 165 किलो हो गया था और जब उन्हें इस बात अहसास हुआ तो उन्होंने अपना करीब 78 किलो वजन कम कर लिया है. इन शख्स का नाम जेम्स गार्नर है. उन्होंने अपनी फिटनेस जर्नी शेयर की है जिससे आप मोटिवेशन ले सकते हैं.

कैसी रही फिटनेस जर्नी?

जेम्स ने बताया, 'जब मेरा वजन 165 किलो से अधिक हो गया, तो मुझे ऐसा लगता था जैसे जिंदगी मेरे आस-पास ही चल रही हो. मैं लगातार थका हुआ रहता था, यहां तक कि रोजमर्रा के काम जैसे बच्चों के पीछे भागना, ऑफिस के काम करना भी मेरी एनर्जी को खत्म कर देता था. मुझे हमेशा से कॉमेडी पसंद रही है और मैं अपनी कॉमेडी प्रमोशन कंपनी शुरू करने के लिए उत्साहित था लेकिन मेरे वजन और मेरी सोच ने मुझे पीछे धकेल दिया.'

'धीरे-धीरे मेरी सेहत बिगड़ने लगी और मुझे अहसास हुआ कि अब कुछ करने का समय आ गया है. मुझे स्लीप एप्निया हो गया था जो इतना बिगड़ गया कि मेरी पत्नी जेनी को चिंता होने लगी कि एक दिन मैं सोकर जाग ही नहीं पाउंगा. मेरे तीन प्यारे बच्चे हैं और मैं उन्हें बड़े होते देखना चाहता था. फिर मैंने एक फिटनेस ग्रुप ज्वाइन किया और फिर मैंने उनके साथ मिलकर डाइट और वर्कआउट रूटीन बनाया जिससे मेरा इतना वजन कम हुआ.'

लाइफस्टाइल में किए ये बदलाव

'शुरुआत में मैं बस अपने खाने की आदतों पर अधिक नियंत्रण महसूस करना चाहता था लेकिन जैसे-जैसे मेरा वजन कम होता गया, मेरी पूरी ज़िंदगी बदलती गई. हेल्दी ईटिंग प्लान ने मुझे खाने के समय के प्रति अपने नजरिए को बदलने में मदद की. मैंने सुविधाजनक चीजों और झटपट बनने वाले स्नैक्स पर निर्भर रहने के बजाय, मैंने ऐसी चीजें खानी शुरू कीं जिससे पेट भर जाए और एनर्जी भी महसूस हो.'

'पहले, मैं आमतौर पर नाश्ता छोड़ देता था और फिर दोपहर के भोजन में कुछ तला हुआ या प्रोसेस्ड चीजें खा लेती था. फिर शाम को टेकअवे पर निर्भर रहता थी. अब, मैं घर पर ही भरपूर और पौष्टिक खाना बनाता हूं जैसे स्वादिष्ट करी और लीन मीट. मैं खाने की तैयारी भी करता हूं इसलिए काम पर लंबे दिन के लिए मेरे पास हमेशा कुछ न कुछ सेहतमंद और पेट भरने वाला होता है. मेरे बच्चे किचन में मेरी मदद करते हैं और मुझे अच्छा लगता है कि मैं उन्हें भी सेहतमंद आदतें सिखा रहा हूं.'

'मैं अब रोजाना जिम जाता हूं और गाड़ी की अपेक्षा पैदल चलना अधिक पसंद करता हूं. मैंने सीखा है कि एक्टिव रहकर भी वजन कम किया जा सकता है. कभी-कभी घर पर भी '

अब क्या खाते हैं?

जेम्स ने बताया, 'अब मैं सुबह नाश्ते में लो फैट दही, ब्लैक कॉफी और फल लेता हूं. लंच में घर का बना पास्ता सलाद या चिकन सैंडविच लेता हूं. रात में चिकन, चावल और सलाद लेता हूं. सोने से पहले एक प्रोटीन बार लेता हूं.'

