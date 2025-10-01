scorecardresearch
 

Feedback

Ozempic vs Mounjaro vs Wegovy: ओजेम्पिक, मौनजारो, वेगोवी: मोटापे से जंग का नया हथियार...कौन-सी दवा अधिक असरदार?

डायबिटीज कंट्रोल और वजन कम करने वाली दवाएं ओजेम्पिक, मौनजारो और वेगोवी के बारे लोगों के मन में कई सवाल हैं. ये दवाएं क्या हैं, कैसे काम करती हैं, इनके नुकसान क्या हैं, इस बारे में जानेंगे.

Advertisement
X
भारत में वेट लॉस इंजेक्शन की डिमांड तेजी से बढ़ रही है. (Photo: ITG)
भारत में वेट लॉस इंजेक्शन की डिमांड तेजी से बढ़ रही है. (Photo: ITG)

Ozempic vs Mounjaro vs Wegovy: दुनिया भर में मोटापा और डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए कुछ कंपनीज ने जीएलपी-1 और सेमाग्लूटाइड दवाइयां निकालीं जिन्होंने लोगों की डायबिटीज को कंट्रोल किया और ओवरवेट लोगों को वजन कम करने में भी मदद की. भारत में अभी तक मौनजारो और वेगोवी को आधिकारिक रूप से लॉन्च किया गया था लेकिन अब खबर आई है कि द सेट्रल ड्रग्स स्टेंडर्ड कंट्रोल ऑर्गनाइजेशन (CDSCO) ने नोवो नॉर्डिस्क की ब्लॉकबस्टर दवा, ओजेम्पिक (सेमाग्लूटाइड इंजेक्शन) को भारत में इस्तेमाल के लिए मंजूरी दे दी है. 26 सितंबर 2025 को मिली इस मंजूरी के तहत ओजेम्पिक को टाइप 2 डायबिटीज के लिए डाइट और एक्सरसाइज के साथ प्रयोग की जा सकती है.

ओजेम्पिक, मौनजारो और वेगोवी क्या हैं

पिछले कुछ सालों में मोटापा और डायबिटीज को कंट्रोल करने वाले ड्रग हैं जो इंजेक्शन के रूप में उपलब्ध हैं जिन्हें हफ्ते में 1 बार लेना होता है. अभी भारत में सिर्फ मौनजारो और वेगोवी मौजूद हैं और ओजेम्पिक को मंजूरी मिली है तो आने वाले कुछ समय में वो भी उपलब्ध हो जाएगी.

सम्बंधित ख़बरें

weight loss drug
भारत में 'ओजेम्पिक' को मिली मंजूरी...ये इंजेक्शन कैसे करेगा मोटापे का इलाज? 
muscles
वजन तो घटेगा…लेकिन मसल्स भी गल जाएंगे! वेट लॉस इंजेक्शन का खतरनाक सच, डॉक्टर्स ने दी चेतावनी 
Fat man eating tablet
मोटापा घटाने वाली गोलियां जल्द होंगी लॉन्च, इंजेक्शन की अपेक्षा कितनी इफेक्टिव? 
A woman taking injection (Photo: AI Generated)
वेट लॉस इंजेक्शन से बढ़ सकता है आंखों की बीमारी का खतरा! वैज्ञानिकों ने दी ये चेतावनी 

ओजेम्पिक और वेगोवी को नोवो नॉर्डिस्क कंपनी ने बनाया है और वहीं मौनजारो को एली लिली कंपनी ने बनाया है. ओजेम्पिक और वेगोवी का मुख्य घटक सेमाग्लूटाइड (Semaglutide) है जबकि मौनजारो में टिर्ज़ेप्टाइड (Tirzepatide) होता है.

ओजेम्पिक और मौनजारो मूल रूप से टाइप-2 डायबिटीज मैनेजमेंट के लिए बनाई गई थीं लेकिन वेगोवी को खास तौर पर वजन घटाने के लिए FDA से अप्रूवल मिला है.

ओजेम्पिक, मौनजारो और वेगोवी कैसे काम करती हैं

Advertisement

ओजेम्पिक, मौनजारो और वेगोवी दवाएं शरीर में भूख और शुगर लेवल को कंट्रोल करने वाले हार्मोंस की नकल करती हैं. ओजेम्पिक और वेगोवी GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट हैं पेट को देर तक भरा रखते हैं यानी कि पेट खाली होने की गति को धीमा कर देते हैं. इससे भूख कम लगती है और ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में मदद मिलती है.

वहीं मौनजारो ड्यूअल GIP & GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट पर काम करती है जिससे ना सिर्फ भूख कम होती है बल्कि फैट बर्निंग और वजन घटाने की क्षमता भी बढ़ जाती है. क्लीनिकल ट्रायल्स में पाया गया कि ओजेम्पिक और वेगोवी से औसतन 10–15 प्रतिशत तक वजन कम हो सकता है, जबकि मौनजारो से करीब 20% तक वजन कम हो सकता है.

भारत में ओजेम्पिक, मौनजारो और वेगोवी की कीमत

ओजेम्पिक को भारत में यूज के लिए अभी मंजूरी मिली है इसलिए दवा की सटीक कीमत क्या होगी, इस बात का कन्फर्मेशन कंपनी की तरफ से नहीं आया है.

भारत में मौनजारो की दवा 2.5 मिलीग्राम और 5 मिलीग्राम में मौजूद है. 2.5 मिलीग्राम की दवा की कीमत 3500 रुपये और 5 मिलीग्राम की शीशी की कीमत 4375 रुपये है. इस दवा की हर हफ्ते एक डोज दी जाती है. 2.5 मिलीग्राम की दवा का मासिक खर्चा (4 हफ्ते) 14,000 रुपये और 5 मिलीग्राम दवा का मासिक खर्चा करीब 17,500 रुपये होगा.

Advertisement

भारत में वेगोवी को 5 तरह की खुराक 0.25 मिलीग्राम, 0.5 मिलीग्राम, 1 मिलीग्राम, 1.7 मिलीग्राम और 2.4 मिलीग्राम में लॉन्च किया गया है. 0.25 मिलीग्राम, 0.5 मिलीग्राम और 1 मिलीग्राम की खुराक की कीमत 4,366 रुपये है. 1.7 मिलीग्राम खुराक की कीमत 6070 रुपये और 2.4 मिलीग्राम खुराक की कीमत 6503 रुपये है.

फायदे और नुकसान

ओजेम्पिक, मौनजारो और वेगोवी ड्रग का सबसे बड़ा फायदा ये हो सकता है कि ये डायबिटीज को कंट्रोल करने में मदद करती हैं. वहीं ये दवाएं साथ ही वजन कम करने में भी मदद कर सकती है. कुछ दवाओ ने हार्ट हेल्थ और लाइफस्टाइल डिजीज पर भी सकारात्मक प्रभाव डाला है.

ओजेम्पिक के बारे में कंपनी ने दावा किया है कि वो हार्ट और किडनी के लिए भी फायदेमंद साबित हो सकती है. हालांकि ओजेम्पिक को मोटापे के ट्रीटमेंट के लिए अप्रूवल नहीं मिला है.

लेकिन फायदों के साथ इन दवाओं के नुकसान भी हैं जो इनकी ऑफिसिअल वेबसाइट्स पर बताए गए हैं. इन दवाओं के कॉमन साइड इफेक्ट्स में मतली, उल्टी, कब्ज़, पेट दर्द और थकान शामिल हैं. लंबे समय तक इस्तेमाल से थायरॉइड ट्यूमर (जानवरों में देखे गए), पैंक्रियाटाइटिस और गॉलब्लैडर संबंधी समस्याएं का खतरा भी बताया जाता है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement