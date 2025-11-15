Vitamin C supplements: विटामिन C सप्लिमेंट लेने का क्या है सही तरीका? डॉक्टर से जानें

सर्दियों में इम्युनिटी बढ़ाने और स्किन को हेल्दी रखने के लिए लोग अक्सर विटामिन C टैबलेट्स का सहारा लेते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि विटामिन C का काम सिर्फ इम्युनिटी बढ़ाना ही नहीं है. यह एक जरूरी पोषक तत्व और एंटीऑक्सीडेंट है जो हमारे शरीर के लिए बेहद जरूरी है. लेकिन क्या रोजाना विटामिन C सप्लिमेंट लेना चाहिए. अगर हां तो इसे कैसे लेना चाहिए और किन लोगों को इससे बचना चाहिए. इन्हीं सवालों के जवाब जानेंगे इन्हीं सवालों के जवाब जानेंगे डॉ. अमित सराफ से जो महाराष्ट्र के ठाणे के जुपिटर हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं.

डॉ. अमित सराफ अंग्रेजी वेबसाइट 'इंडियन एक्सप्रेस' से बातचीत में कहते हैं कि नाश्ते के बाद विटामिन C सप्लीमेंट लेना आपकी सेहत और स्किन दोनों के लिए फायदेमंद हो सकता है. यह स्किन में कोलेजन बनने में मदद करता है जो आपकी स्किन को टाइट, स्मूद और यंग बनाए रखता है. साथ ही यह स्किन की डलनेस और पिगमेंटेशन को कम करता और फ्री रेडिक्ल से बचाता है जिससे स्किन नेचुरली ग्लो करती है. इसके अलावा यह घाव को जल्दी भरने में भी मदद करता है.

विटामिन C क्या कोई भी ले सकता है?

ज्यादातर लोगों के लिए रोजाना सही मात्रा में विटामिन C लेना सेफ है. डॉ. सराफ के अनुसार जिन लोगों की डाइट में फल और सब्जियां कम होती हैं, उनके लिए यह सप्लिमेंट काफी मददगार हो सकता है. वहीं जो लोग सेंसिटिव स्किन के कारण अपने चेहरे पर विटामिन C सीरम नहीं लगा पाते उनके लिए भी यह बेहतर ऑप्शन हो सकता है. लेकिन जिन लोगों को किडनी से जुड़ी बीमारी है या पहले किडनी स्टोन हो चुके हैं उन्हें यह सप्लिमेंट लेने से पहले डॉक्टर से सलाह जरूर लेनी चाहिए.

विटामिन C लेने का क्या है सही तरीका?

डॉ. सराफ बताते हैं कि विटामिन C को खाना खाने के साथ लेना बेहतर होता है, खासकर नाश्ते के बाद. इससे पेट खराब होने या जलन जैसी परेशानी का खतरा कम होता है और शरीर इसे ज्यादा अच्छी तरह से एब्जॉर्ब कर पाता है. वहीं, कई लोग इसे एक महीने तक लेते हैं और फिर 15–20 दिन का छोटा सा ब्रेक दे देते हैं उसके बाद दोबारा शुरू करते हैं.

इन बातों का रखें ध्यान

डॉ. सराफ के अनुसार, बहुत ज्यादा मात्रा में विटामिन C लेने से कभी-कभी एसिडिटी या डाइजेशन से जुड़ी समस्या हो सकती है. इसलिए रोज विटामिन C की एक छोटी टैबलेट खाएं और साथ में विटामिन C का नेचुरल सोर्स जैसे नींबू, संतरा, अमरूद और आंवला को अपनी डाइट मे शामिल करें.

