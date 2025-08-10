शरीर में पोषक तत्वों की कमी होने पर दिखाई देते हैं ये संकेत, इग्नोर करने की ना करें गलती

क्या आपको भी हर समय थकान महसूस होती है? या आपके बाल काफी ज्यादा टूट रहे हैं, आपके नाखूनों का रंग बदल रहा है या स्किन से जुड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और मसल वीकनेस के साथ ही मूड चेंजेस और दिखाई देने में दिक्कत हो रही है तो यह संकेत है कि आपके शरीर में पोषक तत्वों की कमी होने लगती हैं. ऐसे ही कुछ संकेतों के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं जो बताते हैं कि आपके शरीर में जरूरी पोषक तत्वों की कमी हो रही हैं. आइए जानते हैं.

हर वक्त थकान- अगर आपके हर वक्त थकान महसूस होती है, लंबी नींद से सोकर उठने के बाद भी आप फ्रेश महसूस नहीं करते और कोई भारी काम किए बिना भी आप थक जाते हैं तो यह संकेत है कि आपके शरीर में आयरन, विटामिन बी12 और मैग्नीशियम की कमी हो रही हैं.

हेयर लॉस और कमजोर नाखून- अगर आपके बाद लगातार झड़ रहे हैं और आपके नाखून अचानक से टूटने शुरू हो गए हैं तो यह इस बाद की ओर इशारा करता है कि आपके शरीर में बायोटिन, प्रोटीन और आयरन की कमी हो रही है.

ठंड लगना- क्या आपको भी दूसरों के मुकाबले ठंड बहुत ज्यादा लगती है? गर्म मौसम में भी आपको ठंड महसूस होती है तो यह शरीर में आयरन और आयोडीन की कमी की ओर इशारा करता है. इन दोनों चीजों की कमी से शरीर में थायरॉयड फंक्शन और रेड ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन प्रभावित होता है.

मसल क्रैंप- क्या आपको भी दिन में कई बार मसल क्रैंप्स की समस्या का सामना करना पड़ता है? या सोकर उठने के बाद जब अंगड़ाई लेते हैं तो मसल क्रैंप की दिक्कत होती है तो यह शरीर में लो मैग्नीशियम, पोटेशियम और कैल्शियम की कमी की ओर इशारा करता है.

