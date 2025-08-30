अनार नहीं हर किसी के लिए! ये 5 लोग भूलकर भी न खाएं फायदे के बदले होगा नुकसान

अनार को सुपरफूड माना जाता है क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन और मिनरल्स भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं. यह हार्ट हेल्थ को बेहतर रखने, ब्लड सर्कुलेशन सुधारने, और इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करता है. यही वजह है कि डॉक्टर भी अनार खाने की सलाह देते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि अनार हर किसी के लिए नहीं होता? कुछ लोगों के लिए यह नुकसानदायक भी हो सकता है. ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कि किन लोगों को अनार खाने से परहेज करना चाहिए.

लो ब्लड प्रेशर वाले लोगों को

अनार में पोटैशियम और एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर होते हैं जो ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करके ब्लड प्रेशर कम करने में मदद करते हैं. यही वजह है कि यह हाई बीपी वाले लोगों के लिए फायदेमंद माना जाता है. लेकिन अगर किसी को पहले से ही लो ब्लड प्रेशर (हाइपोटेंशन) की समस्या है तो अनार ज्यादा खाना नुकसान कर सकता है. इससे ब्लड प्रेशर और लो हो सकता है, जिससे चक्कर आना, धुंधला दिखना या बेहोशी जैसी समस्या हो सकती है.

सर्जरी से कुछ हफ्ते पहले तक

कई डॉक्टर सर्जरी से कम से कम दो हफ्ते पहले मरीजों को अनार खाने से मना करते हैं. इसकी वजह यह है कि अनार खून के जमने की प्रक्रिया को प्रभावित कर सकता है और एनेस्थीसिया (बेहोशी की दवा) के साथ भी रिएक्ट कर सकता है. इससे ऑपरेशन के दौरान ज्यादा खून बहने जैसी समस्याएं हो सकती हैं.

डाइजेशन प्रॉब्लम वाले लोगों को

अनार में फाइबर होता है जो डाइजेशन के लिए अच्छा है, लेकिन जिन लोगों को पेट से जुड़ी समस्याएं रहती हैं, उन्हें इसे ज्यादा मात्रा में खाने से बचना चाहिए. इसमें मौजूद टैनिन पेट दर्द, गैस, ब्लोटिंग या डायरिया जैसी समस्याएं पैदा कर सकते हैं.

कुछ खास तरह के दवा लेने वाले लोगों को

जो लोग कुछ खास दवाइयां जैसे एसीई इनहिबिटर्स, स्टैटिन, बीटा-ब्लॉकर्स और ब्लड थिनर जैसी दवा ले रहे हैं, उन्हें अनार खाने से बचना चाहिए. अनार में मौजूद कुछ कंपाउंड दवाइयों के असर को बदल सकते हैं. जिसके कारण कई तरह की स्वास्थ समस्याएं हो सकती हैं.

अनार से एलर्जी वाले लोगों को



अनार से एलर्जी बहुत कम लोगों को होती है, लेकिन यह सच है कि कुछ लोग इससे परेशान हो सकते हैं. एलर्जी होने पर चेहरे या गले में सूजन, खुजली, स्किन पर रैशेज और गंभीर मामलों में सांस लेने में दिक्कत या ऐनाफिलेक्सिस जैसी समस्या हो सकती है. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि शरीर की इम्यून सिस्टम अनार में मौजूद कुछ प्रोटीन पर ज्यादा रिएक्ट करता है. जिन लोगों को पहले से पीच या सेब जैसे फलों से एलर्जी है, उन्हें अनार से भी एलर्जी होने का खतरा ज्यादा हो सकता है. ऐसे में अगर अनार खाने या उसका जूस पीने के बाद आपको जलन, खुजली या कोई भी स्किन प्रॉब्लम होती है तो इसे तुरंत खाना बंद कर दें और डॉक्टर से कंसल्ट करें.

