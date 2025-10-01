Onion For Type 2 Diabetes: प्याज से डायबिटीज में मिलेगा फायदा! कोलेस्ट्रॉल घटाकर कम होगी ब्लड शुगर

टाइप 2 डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है, जो दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रभावित करती है. इसमें शरीर या तो पर्याप्त इंसुलिन नहीं बनाता या फिर इंसुलिन का सही ढंग से इस्तेमाल नहीं कर पाता है, जिससे खून में शुगर लेवल लगातार बढ़ता रहता है. इसे कंट्रोल करने के लिए दवा, बैलेंस डाइट और रेगुलर एक्सरसाइज करने की जरूरत पड़ती है. दिलचस्प बात यह है कि इन सभी चीजों के अलावा आपकी रसोई में मिलने वाली एक सब्जी भी टाइप 2 डायबिटीज को घटाने में असरदार है. ये सब्जी और कोई नहीं बल्कि प्याज है. प्यार ब्लड शुगर को नेचुरल तरीके से कंट्रोल करने में मदद कर सकती है.

प्याज सिर्फ खाने में स्वाद बढ़ाने के लिए नहीं है, बल्कि ब्लड शुगर को कंट्रोल करने, दिल की हेल्थ को बूस्ट करने और मेटाबॉलिज्म को सुधारने में भी मददगार होती है.

प्याज डायबिटीज में कैसे कर सकती है मदद?

एक लेटेस्ट स्टडी में पता चला है कि प्याज का अर्क (जूस/एक्सट्रैक्ट) डायबिटीज की दवा मेटफॉर्मिन के साथ लेने पर ब्लड शुगर लेवल को काफी कम कर सकता है. स्टडी में डायबिटीज से पीड़ित चूहों पर ये एक्सपेरिमेंट किया गया, जिसके नतीजे बहुत अच्छे रहे. स्टडी में देखा गया कि चूहों का ब्लड शुगर लेवल लगभग 50% तक कम हो गया. सिर्फ इतना ही नहीं, प्याज के अर्क ने कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी कम किया. इससे ये साफ हो जाता है कि प्याज न सिर्फ ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में मदद करता है, बल्कि दिल की सेहत के लिए भी फायदेमंद है.

प्याज के फायदे

प्याज में कैलोरी बहुत कम होती है, लेकिन इसमें बहुत से जरूरी पोषक तत्वों पाए जाते हैं, जो इसे हेल्थ के लिए बेहतरीन बनाते हैं. ये ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में मदद करता है, कोलेस्ट्रॉल कम करता है और मेटाबॉलिज्म को भी सुधारता है.

इसके अलावा, प्याज डाइजेशन को बेहतर बनाने और एनर्जी लेवल को बैलेंस्ड रखने में भी मदद करता है. डायबिटीज के मरीजों को रोजाना अपनी डाइट में प्याज शामिल करनी चाहिए.

---- समाप्त ----