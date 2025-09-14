Liver health: लिवर को हेल्दी रखना चाहते हैं? डाइट में शामिल करें ये 4 फल

लिवर हमारे शरीर का एक बेहद जरूरी अंग है. यह ब्लड को प्यूरिफाई करने, एनर्जी को स्टोर करने और शरीर को इंफेक्शन से बचाने में मदद करता है. लिवर को हेल्दी रखने में डाइट और लाइफस्टाइल का अहम रोल है. ऐसे में आज हम आपको कुछ ऐसे फलों के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपके लिवर के लिए किसी वरदान से कम नहीं हैं. इन फलों में मौजूद ऐंटीऑक्सीडेंट लिवर को हर तरह से हेल्दी रखने में मदद करते हैं. तो आइए जानते हैं ऐसे 4 फलों के बारे में जो लिवर के लिए काफी फायदेमंद हैं.

लाल और बैंगनी अंगूर

लाल और बैंगनी अंगूर में पाएं जाने वाले कंपाउंड लिवर के लिए काफी हेल्दी है. इनमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट सूजन को कम करते हैं और लिवर की कोशिकाओं को नुकसान से बचाते हैं. पोषण से भरपूर अंगूर खाने से शरीर में एंटीऑक्सीडेंट का लेवल बढ़ता है और लिवर को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से लड़ने में मदद मिलती है.

ब्लूबेरी और क्रैनबेरी

ब्लूबेरी और क्रैनबेरी में में एंथोसायनिन नामक एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं. इन्हें रोजाना खाने से फैटी लिवर और लिवर फाइब्रोसिस का खतरा कम होता है. इन्हें स्मूदी, ब्रेकफास्ट सीरियल या स्नैक्स में शामिल कर सकते हैं.

चुकंदर का जूस

चुकंदर का जूस लिवर के लिए काफी फायदेमंद माना जाता है. इसमें दो तरह के कंपाउंड बीटालेंस जो एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं और नाइट्रेट्स, जो ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाते हैं. अगर आपको सीधे चुकंदर का जूस पीना पसंद नहीं है तो आप इसे ग्रेपफ्रूट के साथ मिला कर पी सकते हैं. रोजाना इसे पीने से लिवर डिटॉक्स होता है और लिवर से जुड़ी बीमारियां दूर रहती हैं.

ग्रेपफ्रूट (चकोतरा)

ग्रेपफ्रूट लिवर के लिए बेहद फायदेमंद फल माना जाता है. इसमें पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट लिवर की सूजन को कम करने और कोशिकाओं की रक्षा करने में मदद करते हैं. एक रिसर्च के अनुसार, ग्रेपफ्रूट खाने से लिवर में फैट कम जमा होता है और फैट मेटाबॉलिज्म बेहतर होता है. हालांकि, जो लोग कुछ खास दवाइयां पहले से ले रहे हैं, उन्हें ग्रेपफ्रूट खाने से पहले डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि यह दवाइयों के असर को बदल सकता है.

अगर आप भी अपने लिवर को हेल्दी रखना चाहते हैं तो हेल्दी लाइफस्टाइल और बैलेंस डाइट के साथ इन फलों को अपनी डाइट में शामिल करना न भूलें.

